(New York) Le multimilliardaire Elon Musk a affirmé jeudi sur Twitter « faire de son mieux pour combattre la crise de sous-population » quelques heures après des informations de presse rapportant qu’il avait eu en novembre des jumeaux avec une cadre d’une de ses entreprises.

Agence France-Presse

Le fantasque entrepreneur, déjà père de sept enfants en vie, n’a pas confirmé ou nié cette révélation sur le réseau social. Mais il a publié plusieurs messages à la suite évoquant la natalité et la famille.

« L’effondrement du taux de natalité est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée », a-t-il par exemple écrit. Ou encore : « Je vous souhaite d’avoir de grandes familles et félicitations à ceux qui en ont déjà ! »

Le patron de Tesla et SpaceX, qui fait régulièrement part de sa vision d’une espèce multiplanétaire, a aussi remarqué qu’il n’y avait encore personne sur Mars. Et sur le ton de la boutade, a évoqué la possibilité que Tesla construise un minibus à la conduite autonome.

Selon le site spécialisé Business Insider, Elon Musk et Shivon Zilis ont fait une demande en avril auprès d’un tribunal au Texas pour donner aux deux bébés le nom de leur père et, en guise de second prénom, le nom de famille de leur mère. Cette dernière, une Canadienne âgée de 36 ans, est la directrice des opérations et des projets spéciaux de Neuralink, une jeune entreprise spécialisée dans les implants neuronaux.

L’homme le plus riche au monde a déjà eu six enfants avec Justine Musk (née Wilson) dans les années 2000, dont un décédé quelques semaines après sa naissance.

Il a récemment posté une photo de quatre d’entre eux lors d’une visite au pape François à Rome. Un cinquième, une fille transgenre, a déposé en avril une demande officielle pour changer de nom de famille en même temps que de genre afin de couper tout lien avec son père.

Il a également eu deux enfants avec la musicienne Grimes, un garçon né en 2020 et une fille née en décembre 2021.