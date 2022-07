Fraude et crimes de financement de campagne

Un associé de Rudy Giuliani condamné à 20 mois de prison

(New York) Lev Parnas, un associé de Rudy Giuliani qui a été une figure importante de la première enquête en destitution visant le président Donald Trump, a été condamné mercredi à un an et huit mois de prison pour fraude et crimes de financement de campagne.