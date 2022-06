Annulation de Roe c. Wade

La pilule abortive, une issue de secours ?

Dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour suprême annulant le droit à l’avortement aux États-Unis, près de 100 demandes de rendez-vous ont été reçues à Just the Pill, organisation à but non lucratif qui permet aux patientes d’obtenir la pilule abortive dans plusieurs États.