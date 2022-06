Tom Rice, un des dix représentants républicains ayant voté pour la mise en accusation (impeachment) du président Donald Trump à la suite de l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, a perdu son siège lors d’élections primaires tenues mardi soir en Caroline du Sud, au Texas, dans le Maine et au Nevada.

Représentant du 7e district de la Caroline du Sud à la Chambre des représentants depuis le 3 janvier 2013, M. Rice n’a récolté que 24 % des votes et a été battu par Russell Fry, un élu républicain de cet État ayant reçu l’appui de Donald Trump.

D’ailleurs, les candidats appuyés par le 45e président des États-Unis ont connu de bonnes primaires mardi soir indiquent les plus récents dépouillements.

Selon le site fivethirtyeight.com, six des sept candidats à la Chambre des Représentants, au Sénat ou à un poste de gouverneur appuyés par Trump auraient remporté leur élection ou étaient en avance en fin de soirée.

Toujours en Caroline du Sud, la représentante du district numéro 1, Nancy Mace, qui s’était attiré les foudres du président Trump pour l’avoir critiquée à la suite de l’insurrection du 6 janvier, a été réélue avec 53 % du vote. Elle a battu la candidate Katie Arrington, qui avait reçu l’appui de M. Trump. Mais, contrairement à son collègue Tom, Rice, Nancy Mace n’avait pas voté pour la mise en accusation du président.

Et la suite ?

Tom Rice est le premier des dix représentants républicains du Congrès à perdre son siège après avoir voté pour l’impeachment de Trump. Mais il risque de ne pas être le seul, estime Rafael Jacob, chercheur en résidence à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (UQAM).

Le candidat défait Tom Rice a concédé la victoire à son adversaire sur Facebook.

Faisant le constat que quatre de ces dix élus républicains ne se représentent pas aux élections de mi-mandat en novembre, M. Jacob indique : « On n’a pas besoin de lire très loin entre les lignes pour comprendre que ce qui est à la base de l’annonce de leur retraite est qu’ils allaient probablement se faire battre aux primaires. »

« Avec des nuances, on a la démonstration que Donald Trump demeure une figure extrêmement forte, poursuit-il. Il n’est pas tout puissant comme on l’a vu avec les résultats en Géorgie au mois de mai lorsqu’à peu près tous les candidats majeurs qu’il avaient appuyés ont mordu la poussière. Mais quand on regarde l’ensemble du portrait depuis le début des primaires, il y a plusieurs semaines, il est assez clair que si vous êtes un élu ou un candidat républicain et que vous osez défier Trump, cela vient avec un risque politique énorme. »

La représentante du Wyoming Liz Cheney, qui siège sur l’actuelle commission d’enquête sur les évènements du 6 janvier 2021 mettra son siège en jeu aux primaires du 2 août et chez les analystes, d’aucuns estiment que ses chances de réélection sont minces. L’autre républicain siégeant à la commission de sept élus, Adam Kinzinger (Illinois) ne se représente pas cet automne.

Rappelons qu’aux États-Unis, les membres de la Chambre des représentants sont en élection tous les deux ans. Rappelons aussi que Donald Trump a été mis en accusation deux fois à la fin de son mandat à la présidence, mais a survécu aux procès intentés au Sénat où il faut un vote aux deux tiers (67 sénateurs) pour destituer un président.