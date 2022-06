PHOTO JEENAH MOON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

En poste depuis le 1er janvier 2022, le nouveau maire de New York, Eric Adams, suscite la curiosité depuis quelques semaines après avoir déclaré que la ville était assise sur un lit de cristaux et de pierres rares qui lui donnent son ambiance si particulière.

André Duchesne La Presse

« Il y a une énergie spéciale qui vient d’ici », a dit le maire Adams à propos de ces pierres dans un long portrait que lui a consacré le site Politico en mars. Un commentaire qui a été repris dans des publications telles The Guardian, The New York Post et The Daily Mail.

Dans son reportage, Politico note aussi que le maire porte à son poignet droit un bracelet aux pierres énergétiques multicolores, qu’il a une routine de méditation, a écrit un bouquin sur les vertus d’un régime à base de plantes qui aurait inversé son diabète de type 2 et a lu des ouvrages du Dr Joe Dispenza, un neuroscientifique très populaire mais qui ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique.

Qu’on soit convaincu ou non de leurs pouvoirs énergétiques, une chose est sûre : la ville de New York est bel et bien construite sur un lit géologique composé de plus d’une centaine de variétés de minéraux, a indiqué l’expert en cristaux Andrew Pacholyk au quotidien The Guardian.

Ce qu’on appelle le « schiste de Manhattan » se serait formé il y a quelque 450 millions d’années à la suite de collisions continentales.

Un article paru le 7 juin 2002 dans le New York Times faisait le même constat. « Le socle rocheux de la ville est un trésor de minéraux, de cristaux et de pierres gemmes », écrivait-on dans ce texte au titre fort sympathique : « Grattez Manhattan et vous découvrirez une grande boîte à bijoux. »

Lors de divers travaux souterrains, comme durant la construction du métro, on a trouvé une grande variété de minéraux : aquamarine, quartz, béryl doré, topaze, tourmaline noire, grenat, fluorite, uraninite et autres.

Le pour et le contre

La popularité des cristaux ne fait aucun doute. On en a pour preuve ces adeptes chez les vedettes (Adele, Gwyneth Paltrow, Spencer Pratt) et le nombre de magasins spécialisés en faisant le commerce.

Dans la région de Montréal, Rafael Hul est propriétaire de quelques boutiques de l’enseigne internationale Crystal Dreams.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un employé de la boutique Crystal Dreams de la rue Saint-Denis tient des cristaux de quartz et une labradorite.

« Tout ce qu’il y a dans la nature possède des vibrations, argue M. Hul. Les cristaux qui ont des millions, voire des milliards d’années, sont restés très longtemps dans la terre et ont accumulé de l’énergie qui nous permet de mieux connecter avec la nature et nous-même. Prenez le quartz, qui amplifie les signaux des radios. Les cristaux peuvent aussi être des amplificateurs du pouvoir de la pensée. »

Président de l’organisme Sceptiques du Québec, Michel Belley estime que cette croyance est bâtie sur du vent.

« En tant que sceptique et chimiste de profession (retraité), j’affirme que les cristaux n’ont aucune propriété “énergétique” ou régénératrice, nous dit-il. Ceux trouvés sous la ville de New York n’ont fort probablement aucune influence mesurable sur les habitants et la ville. Ces croyances ne sont que foutaises ! »

Si les cristaux ont des pouvoirs, ce sont ceux qui sont étudiés par la science et ceux de l’émerveillement et de l’imagination humaine. Michel Belley, président de l’organisme Sceptiques du Québec

M. Belley rappelle qu’en 1995, son organisme avait décerné le prix « fosse septique » à l’École des sciences infirmières de l’Université Laval pour un programme portant sur les chakras, le toucher thérapeutique, la guérison par les sons et les cristaux.

Rafael Hul dit respecter les personnes sceptiques. « On ne peut pas croire tout ce qu’on entend. Moi, je dis aux gens : soyez sceptiques, faites vos propres recherches et voyez si ça marche pour vous ou non. J’ai étudié en génie électrique et j’étais très sceptique jusqu’à ce que je découvre l’énergie présente dans les quartz. »

Cote de popularité laissant à désirer

Le maire Adams a entre autres été élu sur la promesse de réduire la violence dans la ville. Il s’est maintes fois exprimé depuis son élection sur un contrôle beaucoup plus serré des armes à feu.

Mais cela dit, les pierres précieuses à son poignet ne lui sont pas d’une grande aide. Sa cote de popularité est mauvaise. Un sondage mené début juin pour le compte de Spectrum News/NY1 est sans appel : 64 % des répondants jugent la performance du maire moyenne ou mauvaise alors que seulement 29 % la trouvent bonne ou excellente.

De quoi être malheureux comme les pierres.