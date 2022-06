La Cour suprême des États-Unis n’a pas indiqué lundi si elle entendrait ou non la cause opposant un citoyen de la Californie et le géant allemand Bayer AG sur les dangers potentiels du désherbant Roundup, une décision très attendue.

André Duchesne La Presse

Dans sa liste d’ordonnances hebdomadaires, la Cour suprême n’a donc toujours pas donné suite à la demande du fabricant, qui lui demande d’interjeter appel d’une décision de la Cour fédérale à San Francisco ayant accordé 25 millions de dollars américains en dommages et intérêts à Edwin Hardeman.

Ce dernier estime que l’usage de désherbant Roundup est la cause du cancer dont il souffre. À la base, un premier tribunal avait accordé 80 millions à M. Hardeman dans sa cause contre Monsanto, entreprise rachetée par Bayer AG. Cette somme a été ramenée à 25 millions.

Si le plus haut tribunal américain décide de ne pas entendre l’affaire, cela pourrait ouvrir la porte à des réclamations atteignant des milliards de dollars.