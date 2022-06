La commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 a présenté ses premières conclusions le 9 juin. Voici des articles, photos et vidéos pour mieux comprendre cet événement.

Les États-Unis se replongent dans le chaos de l’assaut du Capitole

Textos, documents officiels et vidéos à l’appui, une série d’avocats et de témoins clés présenteront les différents scénarios envisagés par Donald Trump et son entourage pour renverser le cours de l’élection présidentielle de 2020, jusqu’à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Cinq autres audiences, tout au long du mois de juin, viendront compléter cet exposé initial.