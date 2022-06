Depuis le podium de la Maison Blanche, l'acteur Matthew McConaughey, a lancé mardi un appel émouvant à la « responsabilité en matière d'armes à feu ».

Agence France-Presse

« Aussi divisé que soit notre pays, la question de la responsabilité (quand on détient, ndlr) des armes à feu est une question sur laquelle nous sommes d'accord plus qu'en désaccord. C'est vraiment le cas, a-t-il martelé. Mais cela devrait être une question non partisane. »

McConaughey est né à Uvalde, petite ville du Texas sécouée par une tuerie dans son école primaire. 19 enfants et 2 enseignantes ont été abattus, semant l’effroi et la désolation aux États-Unis. Il s’agit de la pire tuerie dans une école de l’histoire de l’État.