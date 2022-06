(Fort Lauderdale) De fortes pluies, liées au passage de l’ouragan Agatha, frappaient vendredi plusieurs provinces de Cuba et la capitale, avec un bilan officiel provisoire de deux morts, un disparu et des milliers d’habitants privés d’électricité.

Freida Frisaro et Curt Anderson Associated Press

Des avertissements de tempête tropicale ont été lancés vendredi pour la quasi-totalité de la péninsule floridienne, pour Cuba et pour les Bahamas, alors que l’ancien ouragan Agatha traverse le golfe du Mexique après avoir matraqué le Mexique.

Des pluies diluviennes et des vents forts sont possibles en fin de semaine.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a dit que la tempête sera rebaptisée Alex dans l’Atlantique.

Les vents soutenus générés par la tempête se sont intensifiés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le centre américain s’attend à ce qu’un « cœur bien défini se forme et qu’elle devienne une tempête tropicale » en s’approchant de la Floride, ce qui implique des vents d’au moins 60 kilomètres/heure.

En milieu de journée vendredi, la tempête se trouvait à 675 kilomètres au sud-ouest de Port Myers et glissait vers le nord-est à 8 kilomètres/heure.

Le système pourrait prendre de la force en s’approchant de la Floride au cours des prochaines heures, a dit le centre.

L’avertissement touche aussi bien la côte du golfe que la côte atlantique de la Floride, de Tampa Bay et de Daytona Beach jusqu’aux Keys et aux Dry Tortugas.

« Des pluies intenses et fortes, ainsi que des orages, ont affecté les régions occidentale et centrale de Cuba avec des précipitations accumulées supérieures à 200 millimètres, et continueront le reste de la journée de vendredi et demain samedi », a indiqué l’Institut de météorologie de Cuba (Insmet).

Plusieurs quartiers de la capitale cubaine ont été touchés dont la vieille Havane et le centre, où un homme de 69 ans est décédé et un autre a été blessé, a indiqué le portail d’informations d’État Cubadebate.

L’État-major de la Défense civile a par la suite fait état d’un autre décès dans la province de La Havane, sans donner plus de détails.

Les médias d’État ont montré des images de sauveteurs évacuant des habitants dans des barques.

Dans la capitale, 40 effondrements de logements ont été recensés et environ 400 habitants ont été évacués, tandis que près de 2000 autres ont quitté eux-mêmes leurs habitations pour se mettre à l’abri, ont informé les autorités dans une réunion de coordination des secours présidée par le premier ministre Manuel Marrero.

Au total, 50 000 clients de la province de La Havane sont privés d’électricité, ont-elles précisé.

Dans la province de Pinar del Rio (ouest), également touchée par les inondations, un passant est tombé dans une rivière en crue et, selon les voisins, n’a pas réussi à en sortir, ont rapporté les médias d’État.

Les pluies « ont provoqué des inondations depuis la province de Pinar del Rio jusqu’à celle de Sancti Spiritus (centre), ainsi que dans l’île de la Juventud (sud) », selon l’Insmet.

La tempête devrait toucher la péninsule de Floride samedi.

Le Centre national des ouragans prédit jusqu’à 25 centimètres de pluie sur le sud de la Floride, y compris dans les Keys. La tempête ne devrait pas générer de vents trop puissants ou d’onde de tempête dangereuse. Des inondations localisées sont possibles.

Des villes et des comtés le long de la côte et dans les régions basses de la Floride, dont Pembroke Pines et le comté de Miami-Dade County, distribuaient des sacs de sable aux résidants vendredi.

L’ouragan Agatha a causé des inondations et des coulées de boue qui ont fait au moins 11 morts et 20 disparus au Mexique.

Agatha est l’ouragan le plus puissant à avoir touché terre en mai, pendant la saison des ouragans dans l’est du Pacifique, depuis 1949. Les climatologues préviennent que de telles tempêtes deviendront plus puissantes et plus destructrices en raison des changements climatiques.

La saison des ouragans débute chaque année le 1er juin et se termine le 30 novembre pour l’Atlantique nord, le Golfe du Mexique et les Caraïbes. L’institut de météorologie prévoit la formation de 17 ouragans cette saison, plus que la moyenne historique de 14 par an entre 1991 et 2020.