(Uvalde, Texas) La commémoration à la mémoire des victimes de la tuerie où 19 enfants du primaire et deux enseignantes ont péri, mardi dernier, se poursuit dans la petite ville d’Uvalde, au Texas. Le président américain Joe Biden arrivera sous peu pour offrir son soutien aux familles.

Lila Dussault La Presse

De nouvelles croix ont fait leur apparition un peu partout à Uvalde dimanche en mémoire des 21 victimes de la fusillade de mardi dernier à l’école primaire Rodd. Des dizaines de personnes sont rassemblées dans le square au centre de la petite ville de quelque 16 000 habitants. Une chorale religieuse chante des hymnes, tandis que les visiteurs continuent de déposer des fleurs sur les croix disposées aux alentours de la fontaine centrale. Celles-ci sont désormais ensevelies sous les fleurs, peluches, ballons. De nombreux lampions ont été allumés.

Sur la petite place, plusieurs groupes de prière offrent leurs services. Les visiteurs et membres de la communauté se promènent. Les visages sont longs et des larmes sont essuyées furtivement.

Le président américain Joe Biden et la première dame des États-Unis Jill Biden doivent arriver à 12 h dans la petite ville autrefois sans histoire pour offrir leurs condoléances et son soutien aux familles. Ils se présenteront d’abord à l’école primaire Robb, où un tireur s’est introduit mardi dernier avec deux fusils, s’est barricadé dans une classe et a tiré de sang-froid 19 enfants de quatrième année et deux enseignantes.

Photo MANDEL NGAN, Agence France-Presse Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden arrivent au Texas.

Ils assisteront ensuite à une messe catholique avant de rencontrer les familles éplorées. En fin de journée, un entretien avec les forces de l’ordre est aussi prévu.

Rappelons que le comté d’Uvalde a voté à 59,7 % pour Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine, en 2020. Le président Joe Biden a remporté 39,4 % des voix.

Aux alentours, plusieurs comtés ont voté bleu aux dernières élections, notamment celui de San Antonio (principale ville de la région), et tous les comtés au sud jouxtant la frontière mexicaine. À Uvalde même, Donald Trump l’a emporté avec une moins grande avance que dans plusieurs comtés plus au nord.

