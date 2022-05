PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

(Uvalde, Texas) Des visiteurs de partout se sont rassemblés à Uvalde, au Texas, samedi soir pour rendre hommage aux victimes de la fusillade où 19 enfants et 2 enseignantes ont péri cette semaine, à la veille de la visite du président américain Joe Biden dans la petite ville.

Lila Dussault La Presse

« C’est magnifique et ça donne vraiment de la force », confie Gladys Castillon, assise sur le parterre de la Placita, ce square situé au centre d’Uvalde où 21 croix à la mémoire des 21 victimes de la tuerie ont été installées quelques jours plus tôt. À ses côtés, sa fille Caitlin Martinez, âgée de 10 ans, profite de l’ombre des grands arbres.

Les deux se trouvaient à l’école primaire Robb, mardi dernier, lorsqu’un jeune homme de 18 ans a fait irruption avec deux armes, s’est barricadé dans une salle de classe et a abattu 19 élèves et 2 enseignantes. Gladys a aidé les enfants qui se sauvaient de l’école à atteindre le salon funéraire situé de l’autre côté de la rue, portant même une fillette couverte de sang dans ses bras. « Mais je ne voyais pas ma fille », se souvient-elle, en larmes.

PHOTO LILA DUSSAULT, LA PRESSE Gina Gonzalez, Gladys Castillon et sa fille Caitlin Martinez, Connie Hernandez et Jesus Hernandez lors d’une cérémonie à la mémoire des victimes de la tuerie d’Uvalde, samedi soir

Caitlin, longs cheveux noirs et regard sérieux, livre un récit détaillé – et glaçant – des évènements. « Nous étions à la récréation et nous avons couru dans une classe et nous avons prié, explique-t-elle. Le tireur a fait feu quatre fois et il ne faisait que rire. C’était horrible. »

De plus en plus de récits, notamment d’enfants, ont continué de faire surface dans les médias américains samedi. Pendant ce temps, l’inaction de la police d’Uvalde – qui a attendu l’arrivée d’une équipe tactique avant d’entrer dans la salle de classe, malgré de nombreux appels au 911 d’enfants et de parents – soulève l’ire de la population. « Il s’est passé tellement de temps, dénonce Gladys. Du temps pendant lequel les enfants auraient pu sortir ! »

Prier et chanter

Tout autour de Gladys et Caitlin, une petite foule s’est rassemblée. Des cérémonies religieuses se déroulent dans le parc, des musiciens et des chanteurs jouent, et des stands de nourriture sont ouverts à tous.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les croix disposées autour de la fontaine centrale sont désormais ensevelies sous des montagnes de fleurs, de lampions et de peluches. Devant celle de Xavier Lopez, un ballon de soccer a été déposé. « Rest easy buddy », peut-on y lire.

À côté, un mot à l’enseignante Eva Mireles, tombée sous les balles, la remercie pour sa bravoure. « Fly high little angel », a-t-on inscrit sur la croix de Layla Salazar, de l’autre côté de la fontaine.

Autour des croix, des dizaines de visiteurs de tout âge, bras chargés de fleurs, marchent lentement. Plusieurs s’essuient les yeux. Une bonne partie d’entre eux sont venus des villes environnantes pour rendre hommage aux victimes et offrir leur soutien aux survivants.

« Les vies d’enfants innocents ont été perdues, et si près de chez nous, souffle Brenda Gonzalez, les joues mouillées de larmes. Sa famille, qui connaissait l’une des victimes, s’est déplacée de Crystal City, 45 kilomètres plus loin, pour la cérémonie. Mme Gonzalez serre sa fille de 9 ans contre elle. « C’est crève-cœur. »

PHOTO WONG MAYE-E, ASSOCIATED PRESS Des gens prient pour les victimes de la tuerie lors d’un rassemblement samedi soir.

Rita Romo, mère de deux enfants de 7 et 9 ans, s’est déplacée de San Antonio, situé à 120 kilomètres. « Nous avons eu une alerte récemment d’un tireur dans l’école en face, raconte-t-elle. Oui, j’ai peur. C’est juste fou. »

Joe Biden en visite ce dimanche

Le président américain Joe Biden sera en visite à Uvalde ce dimanche en compagnie de la première dame des États-Unis, Jill Biden. Leur présence laisse Gladys Castillon indifférente. « Ça ne m’intéresse pas, la politique, affirme-t-elle, parce qu’ils [les politiciens] ne nous aident jamais. » Pour Gina Gonzalez, qui accompagne Mme Castillon, la visite de Joe Biden ne changera rien. « Il ne peut plus rien faire [pour les victimes] », lance-t-elle, la gorge serrée.

PHOTO DARIO LOPEZ-MILLS, ASSOCIATED PRESS Un homme dépose un baiser sur la croix de Layla Salazar, une des jeunes victimes de la tuerie.

Assise à ses côtés, Connie Hernandez croit, au contraire, que Joe Biden est le bienvenu « parce qu’il a besoin de voir tout ça », exprime-t-elle, en montrant la foule rassemblée.

Le comté d’Uvalde a voté à 59,7 % pour Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine, en 2020. Le président Joe Biden a remporté 39,4 % des voix.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS La petite ville en deuil recevra la visite du président Joe Biden ce dimanche.

Aux alentours, plusieurs comtés ont voté bleu aux dernières élections, notamment celui de San Antonio (principale ville de la région), et tous les comtés au sud jouxtant la frontière mexicaine. À Uvalde même, Donald Trump l’a emporté avec une moins grande avance que dans plusieurs comtés plus au nord.

Le tireur menaçait des adolescentes en ligne Plusieurs adolescentes ont confié au Washington Post que le tireur de 18 ans responsable du massacre à Uvalde les avait menacées sur des applications de rencontre en ligne, avant le drame. Il envoyait des messages de haine et des photos d’armes à feu. Quand la conversation n’allait pas dans le sens qu’il voulait, il menaçait parfois les adolescentes de les kidnapper, de les violer ou de les tuer, avant de tourner le tout en « blague ». La majorité des menaces étaient trop vagues pour que les jeunes filles décident de les dénoncer aux autorités. L’une d’elles l’a fait, sans qu’il y ait de suite, a-t-elle confié au Washington Post.