La tuerie d’Uvalde est l’une des plus meurtrières aux États-Unis ces dernières années. Ce n’est pas un évènement isolé : les attaques par des tireurs actifs sont en hausse dans ce pays. Pour l’année 2021, le FBI a répertorié une augmentation de 96,8 % par rapport à 2017.

Janie Gosselin La Presse

Texas : 8 tueries en 13 ans

La tuerie de mardi est la dernière d’une série de 8 attaques en 13 ans. La plus meurtrière a eu lieu dans une église en 2017. Un homme de 26 ans avait alors abattu 26 personnes.

Au 2e rang des pires tueries dans les écoles

Encore une fois, mardi, les élèves d’une école ont été pris pour cibles. Pour les tueries de masse – où l’on compte quatre personnes ou plus abattues par arme à feu, excluant le tireur –, les établissements scolaires américains ont été visés 14 fois depuis 1999, année où deux jeunes armés ont fait irruption à l’école secondaire Columbine, au Colorado. On compte 169 personnes tuées dans ces circonstances aux États-Unis pour ces 23 années.

AR-15 semi-automatique

L’arme utilisée mardi à Uvalde a été identifiée comme un fusil de type AR-15 semi-automatique. Ce n’est pas la première fois qu’il est mis en cause dans une tuerie de masse : les tireurs des écoles de Parkland, en Floride, et de Sandy Hook, au Connecticut, notamment, l’avaient aussi choisi.

L’AR-15 a été banni à titre d'« arme d’assaut » jusqu’en 2004, mais cette description irrite les amateurs ; les armes à feu de ce type sont particulièrement populaires aux États-Unis. Selon le National Shooting Sports Foundation, plus de 16 millions d’Américains possédaient un fusil de ce genre en 2018.

Légal

Le tueur d’Uvalde, identifié comme Salvador Ramos, a acheté deux fusils peu après avoir fêté ses 18 ans. Il avait également fait le plein de 375 cartouches, acquises en plusieurs transactions. Le tout, légalement, dans des magasins certifiés, selon le Texas Tribune.

Antécédents

La loi fédérale exige la vérification des antécédents criminels avant la vente d’une arme à feu. Par contre, si cette procédure reste sans réponse au-delà de trois jours ouvrables, un vendeur peut aller de l’avant, sans contrôle – sauf s’il existe une autre exigence de l’État. Le Système national de vérification instantanée des antécédents criminels du FBI a reçu près de 39 millions de demandes de vérifications pour l’année 2021, un nombre particulièrement élevé.

21

En tout, 21 États, en plus du district de Columbia, exigent une vérification plus poussée que les exigences fédérales pour la vente d’une arme à feu. Le Texas n’en fait pas partie. Quelque 45 % des Américains possédant une arme à feu ont affirmé l’avoir achetée en ligne sans vérification, selon un sondage de 2017 cité par le Giffords Law Center.

Des réactions

« #Uvalde Je suis malade de voir ce que vous vivez aujourd’hui. Je suis ramenée en arrière à la caserne de pompiers où nous avons été emmenés après la tuerie à notre école il y a près de 10 ans. Je suis désolée que ces morts n’aient pas changé notre monde. #SandyHook J’ai le cœur brisé », a écrit sur Twitter Mary Ann Jacob, survivante de la tuerie à l’école primaire de Sandy Hook, au Connecticut, survenue en décembre 2012.

« @POTUS [président des États-Unis], ce soir vous dites qu’il est ‟temps de transformer cette douleur en action ». Je vous ai entendu. Mais c’est pourquoi je vais continuer à *vous* tenir responsable de toutes les promesses que vous m’avez faites jusqu’à ce que réellement vous meniez et vous battiez pour la prévention de la violence par arme à feu », a écrit sur Twitter Manuel Oliver, qui milite depuis la mort de son fils Joaquin, tué à son école de Parkland, en Floride, en 2018.

120 armes pour 100 personnes

Quelque 393,3 millions d’armes étaient en circulation dans la population civile aux États-Unis en 2017, sans compter les armes « fantômes », selon les données de Small Arms Analytics, citées par l’Agence France-Presse. Au Canada, on comptait environ 35 armes à feu pour 100 personnes.

40 % Nombre d’adultes affirmant habiter dans un ménage où il y a une arme à feu aux États-Unis Source : Pew Research Center, juin 2021 48 % Proportion d’Américains considérant la violence par arme à un feu comme un très grand problème Source : Pew Research Center, avril 2021

Avec l’Associated Press, l’Agence France-Presse et The New York Times