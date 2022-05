L’association, certainement l’une des organisations politiques les plus puissantes des États-Unis, décrit la fusillade dans une école d’Uvalde comme l’acte d’un « criminel solitaire et dérangé ».

(Washington) La « National Rifle Association » tiendra comme prévu son congrès annuel à Houston, au Texas, malgré la tuerie de masse survenue mardi dans une école d’Uvalde, dans ce même État.

La Presse Canadienne

La NRA, qui défend activement le droit constitutionnel des Américains à posséder et porter des armes à feu, a annoncé dans un communiqué que son congrès annuel se déroulera comme prévu à compter de vendredi.

L’association, certainement l’une des organisations politiques les plus puissantes des États-Unis, décrit la fusillade dans une école d’Uvalde comme l’acte d’un « criminel solitaire et dérangé ».

La NRA offre ses condoléances « aux familles et aux victimes impliquées dans ce crime horrible et diabolique », et suggère que les écoles américaines soient plus sécuritaires.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le sénateur texan Ted Cruz, tous deux républicains, ont été vivement critiqués pour leur apparition prévue à ce congrès de trois jours. Les deux élus n’ont pas encore précisé s’ils prévoyaient toujours y participer.

L’ex-président Donald Trump, de son côté, a confirmé qu’il serait là, comme prévu, pour prononcer un discours.

Dix-neuf enfants et deux enseignantes ont été tués dans la fusillade de masse, mardi, tous dans la même classe de quatrième année à l’école élémentaire Robb, à Uvalde.

« Alors que nous nous réunissons à Houston, nous réfléchirons à ces évènements, prierons pour les victimes, reconnaîtrons nos membres patriotes et nous engagerons à redoubler d’efforts pour sécuriser nos écoles », indique la NRA dans son communiqué.