(Buffalo) « Pourquoi sommes-nous à ce point détestés ? »

Simon-Olivier Lorange La Presse

Sous un soleil de plomb, à quelques mètres du stationnement où l’horreur a frappé la veille, Sharon Doyle pose la question le plus simplement du monde. Elle marque une pause, prise par l’émotion qui l’habite. « Je ne comprends pas », laisse-t-elle tomber.

Au lendemain de la tuerie qui a fait 10 morts à Buffalo, dans l’État de New York, la communauté du quartier Masten Park est plongée dans un mélange d’incrédulité, de tristesse et de colère.

Samedi après-midi, un jeune homme de 18 ans, suprémaciste blanc issu d’un secteur rural en périphérie de Buffalo, a parcouru plus de 350 km avant de s’arrêter dans une épicerie populaire et d’ouvrir le feu. Les autorités traitent cette attaque comme un crime haineux, commis dans un secteur majoritairement afro-américain.

L’auteur de la tuerie a filmé le massacre et a publié la vidéo sur le réseau Twitch, qui l’a depuis retirée. Les quelques images qui ont néanmoins circulé montrent le tireur abattre de sang-froid des personnes situées à l’extérieur et à l’intérieur de l’épicerie.

Je ne veux pas entendre parler de folie, il savait ce qu’il faisait. Sharon Doyle

Le choc est évidemment énorme au sein de cette communauté tissée serrée. Toutes les personnes interrogées par La Presse ont parlé d’un quartier où tout le monde se connaît par son prénom et a grandi dans les quelques mêmes pâtés de maisons.

Photo Matt Rourke, Associated Press Une large foule était réunie dimanche sur le lieu du drame.

Photo BRENDAN MCDERMID, REUTERS Une femme porte une pancarte avec l’inscription « Black lives matter », lors de la veillée pour les victimes de la fusillade.

Photo Matt Rourke, Associated Press Une femme et un enfant déposent des fleurs devant le lieu du drame. 1 /3





L’identité des victimes a commencé à être révélée, dimanche. Des mères et des pères de famille, des personnes âgées, sans défense. « Un père était allé acheter un gâteau pour l’anniversaire de son fils, qui a eu trois ans aujourd’hui, raconte Latrice White. Elle-même mère de cinq enfants, elle songe avec effroi qu’ils auraient pu faire partie des victimes. Elle a aussi une pensée pour sa mère qui fait constamment ses courses à cette franchise de la chaîne Tops Friendly Markets.

« J’y ai travaillé pendant un an et demi, raconte pour sa part Aurielle Austin. Les gens qui sont morts, je les ai vus tous les jours. Je suis dévastée. Je les ai vus se choquer contre la distanciation physique pendant la pandémie, contre la fin de la distribution des sacs de plastique, et j’essayais de les faire sourire quand même. Aujourd’hui ils sont partis. »

Sa voix se brise. « Ma mère habite juste en face, mon fils y va constamment », lâche-t-elle.

Une marche pacifique avait été organisée en matinée dans les rues du quartier. Quelques centaines de personnes, de toutes origines, ont scandé le slogan « Black lives matter » et « pas de justice, pas de paix ». Certains manifestants avaient apporté des roses, en hommage aux vies perdues.

Photo Matt Rourke, Associated Press Une marche pacifique avait été organisée en matinée dans les rues du quartier.

La marche s’est arrêtée à l’angle de l’avenue Jefferson et de la rue Laurel, tout près du Tops, dont le stationnement est encore ceinturé de rubans de sécurité et protégé par une forte présence policière.

« Ils ont choisi la mauvaise ville, la mauvaise communauté ! », a dit le pasteur Dewitt Lee III à la foule réunie. « Les gens d’ici ont la foi, ils ne se laisseront pas abattre, a-t-il expliqué quelques instants après en entrevue. La haine ne gagnera pas. »

Après quelques discours, le regroupement s’est dispersé. Des organismes ont distribué des bouteilles d’eau, des hot-dogs et des fruits à celles et ceux qui désiraient rester dans le coin pour discuter et amorcer leur deuil ensemble.

Pauvreté et violence

Le quartier compose déjà avec des enjeux bien à lui. La pauvreté est partout et la violence par arme à feu est un fléau, explique Lester, intervenant du groupe S. N. U. G – Should Not Use Guns, ou « on ne devrait pas utiliser de fusil », en français.

L’organisme communautaire encadre des jeunes de 14 à 25 ans pris dans le cycle de la criminalité. Le groupe qu’il représente, et plusieurs autres, tenaient à être présents à la vigile spontanée de dimanche. Spencer ne redoute pas de recrudescence de violence à la suite de cette tragédie, mais croit néanmoins que, plus que jamais, le dialogue devra être fluide avec les jeunes du coin.

On n’a jamais rien vécu de tel. Tout ça vient des réseaux sociaux. Comment un garçon de 18 ans acquiert-il un AK-47 ? Qu’a-t-il lu ou écouté pour rouler jusqu’ici et s’attaquer au Tops le plus noir de la ville ? Lester, intervenant du groupe S. N. U. G – Should Not Use Guns

« Ça revient beaucoup à la politique », ajoute-t-il.

Le fait est que cet évènement, bien qu’isolé, s’ajoute à longue liste d’épreuves qu’affrontent déjà les résidants du quartier. La menace de l’embourgeoisement est réelle, incarnée par les condos qui poussent rapidement à quelques coins de rue du Tops. Les ressources financières des programmes sociaux fondent, dénonce Taniqua Simmons, militante qui a été candidate à la dernière élection municipale.

« Ils veulent que nous nous en allions, a-t-elle déploré pendant un long discours. Je n’ai jamais eu peur dans l’East Side. Aujourd’hui, j’ai peur. Ne laissez pas cet évènement devenir une plateforme politique. »

Dans toutes les conversations, la perte de confiance envers les élus est manifeste. « Byron Brown n’est pas mon maire ! », scandait au loin une femme, en référence à celui qui dirige de Buffalo depuis 2005. Même si ce dernier est lui-même afro-américain, on a le sentiment de ne pas être entendu à l’hôtel de ville. Et on craint que le massacre de samedi ne fasse les manchettes que quelques jours et tombe ensuite dans l’oubli.

Tout comme Brown, Letitia James, procureure générale de l’État de New York, s’est rendue près du lieu du crime pour rendre hommage aux victimes. Elle non plus n’était pas la bienvenue, estime Sharon Doyle.

Elle ne vient même pas d’ici. Les gens ne veulent pas entendre parler d’elle, ils veulent parler avec des gens qui connaissent notre réalité, qui connaissent notre communauté. Sharon Doyle

Mme Doyle se demande comment le tireur a pu acquérir tout un arsenal et publier un manifeste haineux sans lever de « drapeau rouge » auprès des autorités. Les élus devront fournir des explications, croit-elle. « On ne peut pas passer par-dessus ça. Ça fait trop mal. »

Latrice White, elle, a été choquée de voir le suspect sortir de l’établissement, menottes aux poignets, escorté par des policiers. « Un noir aurait-il été traité aussi poliment ? », s’interroge-t-elle.

Les questions sont nombreuses. Certaines demeureront peut-être sans réponse.

Le deuil qui s’amorce, lui, sera long, assure-t-on. La petite communauté de Masten Park, toutefois, refuse de baisser les bras. « Ici, on ne se sauve pas de notre problème », résume le pasteur Dewitt Lee III.