Après le droit à l’avortement, une menace sur le mariage gai aux États-Unis ?

(New York) Après l’avortement, le mariage homosexuel ? Si la Cour suprême des États-Unis fait voler en éclats le droit des femmes à avorter, juristes et militants redoutent que le mariage entre personnes de même sexe, légal dans tout le pays depuis 2015, soit aussi remis en cause par des conservateurs.