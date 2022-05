(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a été déclaré positif à la COVID-19 mercredi après-midi juste après avoir ressenti des « symptômes légers », a annoncé le département d’État.

Agence France-Presse

Il va « s’isoler à son domicile » et travailler virtuellement, a ajouté son porte-parole Ned Price dans un communiqué, soulignant qu’il n’avait « pas vu » Joe Biden depuis « plusieurs jours ».

Le président des États-Unis, qui a encore été déclaré négatif mardi, n’est donc « pas considéré comme un cas contact », a assuré de son côté la Maison-Blanche.

Interrogé par la presse, Ned Price a ensuite précisé qu’un grand discours sur la politique du gouvernement Biden à l’égard de la Chine qu’Antony Blinken devait prononcer jeudi était en conséquence reporté sine die.

Le secrétaire d’État devait aussi participer à des réunions internationales la semaine prochaine à l’étranger.

« Il a hâte de revenir au département d’État et reprendre toutes ses fonctions et voyages dès que possible », s’est borné à dire le porte-parole.

Les personnes ayant été en contact avec Antony Blinken ont été informées, parmi lesquelles la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde, qu’il a reçue mercredi matin à Washington.

Le ministre américain avait auparavant participé samedi soir au très couru dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche, en présence de Joe Biden.

La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, qui avait été déclarée positive à la COVID-19 le 26 avril, est elle sortie mardi de sa quarantaine.