Donald Trump et son chef de cabinet Mark Meadows

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le chef de cabinet de Trump savait que la violence était possible

(Washington) Un ancien responsable de la Maison-Blanche a déclaré au comité de la Chambre enquêtant sur l’assaut du 6 janvier 2021 au Capitole que le chef de cabinet du président Donald Trump, Mark Meadows, avait été informé de rapports de renseignement montrant le potentiel de violence ce jour-là, selon des transcriptions publiées tard vendredi soir.

Farnoush Amiri And Eric Tucker Associated Press

Cassidy Hutchinson, qui a servi comme assistante spéciale à la Maison-Blanche de M. Trump, a déclaré au comité que « des préoccupations ont été transmises » à M. Meadows avant l’émeute, mais il n’était pas clair ce que M. Meadows a fait de cette information.

« Je me souviens juste que M. Ornato est venu et il a dit que nous avions des informations indiquant qu’il pourrait y avoir de la violence le 6 [janvier] », a déclaré Cassidy Hutchinson, faisant vraisemblablement référence à Anthony Ornato, un haut responsable des services secrets. M. Meadows aurait été ouvert à en discuter.

Le dépôt de vendredi a également confirmé la façon dont certains membres républicains du Congrès ont été profondément impliqués dans des discussions de la Maison-Blanche sur l’annulation des élections dans les mois qui ont conduit à l’insurrection meurtrière.

Mme Hutchinson a décrit plusieurs appels qui ont eu lieu en fin novembre et au début de décembre, impliquant M. Meadows et des membres d’extrême droite du House Freedom Caucus, au cours desquels les participants ont discuté de ce que pourrait être le rôle du vice-président Mike Pence le 6 janvier, outre le rôle cérémoniel qu’il devait jouer.

Selon Mme Hutchinson, lors de ces appels se trouvaient des représentants de l’équipe juridique de M. Trump, dont Rudy Giuliani, Jenna Ellis et Sidney Powell, ainsi que les représentants Jim Jordan et Scott Perry.

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rudy Giuliani et Sidney Powell

Le dépôt du comité fait suite à une poursuite que M. Meadows a intentée en décembre devant le tribunal fédéral de Washington contre le comité et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

La poursuite demandait à un juge d’invalider deux citations à comparaître que M. Meadows avait reçues du comité, alléguant qu’elles étaient « trop larges et indûment lourdes ». La poursuite a ensuite accusé le comité d’avoir dépassé les limites en délivrant une assignation à l’entreprise Verizon pour obtenir les enregistrements de son téléphone portable.

Peu de temps après le dépôt de la plainte, le comité a envoyé une accusation d’outrage au Congrès contre Mark Meadows à l’étage de la Chambre, où elle a été adoptée par un vote presque unanime. C’était la première fois que la Chambre votait pour condamner un ancien membre pour outrage depuis les années 1830.

Alors qu’un précédent renvoi pour outrage contre l’ancien conseiller de M. Trump, Steve Bannon, avait abouti à une mise en accusation, le département de la Justice a été plus lent à décider s’il fallait poursuivre M. Meadows.

L’affaire pénale contre Mark Meadows est plus complexe que celle présentée contre M. Bannon, en partie parce que M. Meadows avait commencé à coopérer avec le comité, fournissant même des documents au panel composé de neuf membres.

L’avocat de M. Meadows, George Terwilliger, a déjà défendu son client en faisant remarquer qu’en raison de sa volonté de remettre des dossiers, il ne devrait pas être contraint de se présenter pour une entrevue. M. Terwilliger n’a pas immédiatement renvoyé un courriel demandant un commentaire vendredi soir.