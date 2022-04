Photo Andrew Harnik, Associated Press

(Seattle) Le président américain Joe Biden va marquer la Journée de la Terre vendredi en ordonnant, lors d’une visite à Seattle, la protection des forêts anciennes des États-Unis, considérées comme cruciales dans la lutte contre le changement climatique.

Agence France-Presse

Le démocrate a fait campagne pour la protection de l’environnement et le leadership américain dans l’action face au réchauffement climatique mais il s’est régulièrement heurté à un manque de soutien du Congrès.

Son décret, qui sera signé dans l’État de Washington, très boisé et aux paysages souvent spectaculairement sauvages, reconnaîtra l’importance des forêts anciennes américaines dans la lutte contre le changement climatique mais aussi leur vulnérabilité aux incendies toujours plus intenses.

Joe Biden exigera des responsables fédéraux un inventaire des forêts anciennes d’ici un an, ainsi que l’identification des menaces portées à ces arbres.

« Les forêts américaines sont une solution climatique clé, absorbant une quantité de dioxyde de carbone équivalant à 10 % des émissions américaines annuelles de gaz à effet de serre », indique la Maison-Blanche dans un communiqué.

« Les terres fédérales abritent beaucoup de forêts matures et des vieux arbres, qui constituent des puits de carbone cruciaux, de précieux paysages et des habitats uniques. Cependant, ces magnifiques écosystèmes sont menacés par les changements climatiques déjà observés, avec l’intensification des feux de forêt qui demande une action urgente pour leur protection et les économies qui en dépendent », poursuit l’administration.

Tout au long de son mandat, Joe Biden s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux et il a rapidement annulé la décision de son prédécesseur Donald Trump de se retirer de l’accord de Paris sur le climat.

Toutefois, avec une majorité très mince au Congrès, ses principales initiatives politiques sur l’environnement n’ont pas pu se concrétiser.

Bon nombre des avancées de Biden ont été obtenues par des décrets, qui ne nécessitent pas l’approbation parlementaire mais qui peuvent être révoqués par le prochain président.

Mardi, l’administration Biden a annoncé rétablir l’obligation pour les agences fédérales d’étudier toutes les conséquences environnementales de la construction de grands projets d’infrastructures, y compris sur le changement climatique, revenant sur une réforme de Donald Trump.

Cela jouera un rôle clé dans la vague de travaux publics prévus à travers le pays, dans le cadre d’une loi sur les infrastructures de 1200 milliards de dollars que la Maison-Blanche a réussi à faire voter.