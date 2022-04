Un général américain de deux étoiles de l’armée de l’air américaine fait face à la cour martiale depuis lundi dans une cause d’agression sexuelle impliquant une civile non employée de l’armée.

André Duchesne La Presse

Commandant du laboratoire de recherche des Forces aériennes au moment où les faits allégués auraient eu lieu, le major-général William Bill Cooley est le tout premier de cette branche de l’armée américaine jugé devant une cour militaire.

Il a plaidé non coupable à une accusation d’avoir embrassé une femme et fait des attouchements sur elle contre son gré à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en août 2018, alors qu’il n’était pas en service. L’accusé a plaidé non coupable et a affirmé que la relation était consentante.

Selon le journal Air Force Times, c’est la première fois que des accusations d’agression sexuelle sont portées contre une personne aussi élevée dans la chaîne de commandement. Le général Cooley a choisi un procès devant juge seulement. Le procès, qui a lieu à la base aérienne Wright-Patterson, en Ohio, devrait durer une semaine.