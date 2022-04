COVID-19

Réactions mitigées à la fin du masque obligatoire dans les transports

(New York) Outil de prévention, source de conflits parfois violents, le masque est devenu optionnel pour les passagers, comme pour les employés, dans les avions américains, les véhicules Uber et la plupart des transports publics, une décision qui suscite à la fois acclamations et agacement aux États-Unis.