(Washington) La traditionnelle chasse aux cocos de Pâques de la Maison-Blanche est de retour pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Darlene Superville Associated Press

Une course de cocos de Pâques est aussi au programme, comme d’autres activités.

Le président Joe Biden et sa femme Jill accueillaient lundi quelque 30 000 enfants et adultes sous un ciel couvert.

La pandémie avait contraint la Maison-Blanche à annuler les éditions de 2020 et 2021. La chasse et la course sont toutefois de retour cette année, au moment où le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès est en déclin.

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Biden et son épouse Jill

La première dame, qui enseigne dans un collège communautaire, a installé différents kiosques éducatifs sur la South Lawn de la Maison-Blanche.

L’évènement doit durer toute la journée. On attend la présence de vedettes comme l’animateur Jimmy Fallon, la chanteuse Ciara et l’actrice-chanteuse Kristin Chenoweth.

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE L’animateur Jimmy Fallon

Plus d’une dizaine de personnages costumés seront aussi sur place, notamment Snoopy et Charlie Brown.

La première vague de participants s’est élancée à 7 h.

L’évènement a été organisé pour la première fois en 1878.