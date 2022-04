(Alexandria) El Shafee el-Sheikh était-il l’un des cruels « Beatles » du groupe État islamique (EI) spécialisé dans la capture et l’exécution d’otages ? « Sans l’ombre d’un doute », a assuré mercredi le procureur, à qui l’avocate de l’accusé a rétorqué : « Rien ne le prouve. »

Au dernier jour du procès de ce djihadiste de 33 ans devant un tribunal fédéral près de Washington, l’accusation et la défense ont présenté aux jurés des conclusions aux antipodes.

« Mesdames et messieurs, l’accusé était l’un des “Beatles” », a déclaré le procureur Raj Parekh en reprenant le surnom donné par les otages à des geôliers particulièrement brutaux en raison de leur accent britannique.

Au cours des deux semaines de procès, « nous vous avons présenté des éléments qui forment une image claire et complète » de son implication dans l’enlèvement d’au moins 27 otages occidentaux, dont une dizaine ont été exécutés, a-t-il poursuivi.

« Il vous l’a dit lui-même », a ajouté le procureur en référence aux multiples interviews donnés par l’accusé à des journalistes après sa capture par les forces kurdes syriennes en 2018.

« Dans ces entretiens, il a livré des détails très précis que seul un “Beatle” pouvait connaître. »

Raj Parekh a donc demandé aux jurés de déclarer El Shafee el-Sheikh coupable des huit chefs d’inculpation pesant contre lui, dont « enlèvement ayant entraîné la mort » et « soutien à une entreprise terroriste ».

Son avocate Nina Ginsburg a estimé que les jurés « pourraient le déclarer coupable » du dernier chef, puisqu’il ne conteste pas d’avoir été un combattant de l’EI.

Mais pour le juger responsable des actes « horribles et insensés » infligés aux otages occidentaux par l’EI, « vous devrez décider qu’il était un membre des “Beatles” et nous pensons que vous ne pouvez pas faire ça ».

« M. el-Sheikh n’a jamais été identifié dans ce tribunal par aucun des anciens otages », a-t-elle rappelé : « C’est le grand non-dit » de ce procès.

Les procureurs n’ont jamais demandé aux otages de décrire leurs geôliers, « il n’y a pas eu une seule question sur leur corpulence, leur taille, leur couleur de peau, leur façon de parler… Pourquoi ? », s’est-elle interrogée. « Parce que ça ne correspond pas à M. el-Sheikh. »

De plus, a-t-elle assuré, « aucune preuve matérielle ne le lie » aux otages, aucune « trace d’ADN, aucune empreinte, aucun cheveu » n’a été retrouvé lors des raids américains sur des prisons de l’EI.

« Amitié »

Quant à ses confessions télévisées, elles ont été données « par un homme brisé », détenu depuis un an et demi par « des forces paramilitaires », a-t-elle soutenu. Selon Me Ginsburg, « il espérait être transféré aux États-Unis pour avoir un procès équitable » et éviter une condamnation expéditive à la pendaison.

Elle a assuré que les éléments livrés par son client aux journalistes « étaient déjà connus du public ».

L’avocate a toutefois reconnu son « amitié » avec deux autres djihadistes qui faisaient partie des « Beatles ».

Le premier, Mohammed Emwazi, dit « Jihadi John », était apparu sur des vidéos de propagande mettant en scène la décapitation de plusieurs otages. Il a été tué dans une attaque de drone en 2015.

L’autre, Alexanda Kotey, avait été arrêté avec El Shafee el-Sheikh en Syrie et transféré en 2020 aux États-Unis. Il a depuis plaidé coupable et sa peine sera prononcée à la fin du mois.

« Ils étaient amis, mais ça ne veut pas dire que M. El Sheikh était d’accord (avec les exactions des “Beatles”, NDLR) ni qu’il avait participé », a plaidé Me Ginsburg en demandant aux jurés d’acquitter son client.

Mais pour l’accusation, les trois hommes étaient « collectivement » responsables.

« Ils ont grandi ensemble » à Londres, a déclaré Raj Parekh. « Ils se sont radicalisés ensemble, sont montés en grade dans les rangs de l’EI ensemble, ont détenu des otages ensemble, les ont torturés et terrorisés ensemble. »

Sans eux, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff « seraient encore en train de couvrir des conflits dans le monde » et les humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller « d’aider ceux dans le besoin ».

Après de dernières déclarations et échanges, les jurés devraient se retirer dans l’après-midi pour délibérer.