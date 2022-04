Accès à la santé

Obama et Biden se retrouvent à la Maison-Blanche

(Washington) On prend les mêmes et on recommence… ou presque. Barack Obama est revenu mardi à la Maison-Blanche, pour la première fois depuis 2017, invité par Joe Biden à parler d’un sujet qui leur est cher à tous les deux, l’accès à la santé aux États-Unis.