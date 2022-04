New York

Un garçon de 12 ans tué par balle et une jeune femme blessée

(New York) Un garçon de 12 ans a été tué par balle jeudi soir à New York, alors qu’il était assis dans une voiture à l’arrêt en compagnie d’une jeune femme qui a été blessée et d’une fillette saine et sauve, ont annoncé la police et le maire de la ville.