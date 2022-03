Au moins deux tornades confirmées ont fait plusieurs blessés mercredi, causant des dégâts matériels au Mississippi et au Tennessee après qu’un orage précédent ait frappé l’Arkansas, le Missouri et le Texas.

PHOTO FLIP PUTTHOFF VIA ASSOCIATED PRESS

Des orages qui ont donné naissance à des tornades isolées et à des vents violents ont balayé le sud des États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi, déracinant des arbres, brisant des poteaux électriques et endommageant de nombreuses structures dans plusieurs États.

Emily Wagster Pettus et Jonathan Mattise Associated Press

Au moins deux tornades confirmées ont fait plusieurs blessés mercredi, causant des dégâts matériels au Mississippi et au Tennessee après qu’un orage précédent ait frappé l’Arkansas, le Missouri et le Texas.

Environ 185 000 abonnés étaient privés de courant jeudi matin dans la foulée d’intempéries qui ont balayé le Mississippi, l’Alabama, le Tennessee, le Kentucky, l’Indiana, l’Ohio et le Michigan, selon le site poweroutage.us.

Les pires intempéries jeudi matin frappaient au sud du système météorologique, qui devrait générer des pluies diluviennes et des vents puissants le long de la côte est des États-Unis au cours des prochaines heures.

Une veille de tornade était en vigueur dans la « panhandle » floridienne, selon le bureau du Service national de météorologie à Tallahassee.

On ne déplorait pas de pertes de vie tôt jeudi, mais la région de Jackson, au Tennessee, avait été lourdement endommagée et un avertissement de tornade était en vigueur. On rapportait des dégâts importants à une résidence pour aînés et au bureau du shérif du comté de Madison.

Un hôtel du centre-ville de Nashville, au Tennessee, a été endommagé par le vent mercredi. Les pompiers ont mis en garde contre des débris qui pourraient être emportés par le vent qui continue à souffler. Des clients de l’hôtel ont été déplacés vers d’autres chambres par mesure de précaution.

Le toit d’un entrepôt s’est effondré à Southaven, au Mississippi, près de Memphis, selon la police. L’édifice était vide et on ne rapporte pas de blessures.

Mercredi, une tornade qui a frappé Springdale, dans l’Arkansas, et la ville voisine de Johnson, à 235 kilomètres au nord-ouest de Little Rock, vers 4 h, a fait sept blessés, dont deux personnes qui ont été touchées grièvement, selon un responsable local des mesures d’urgence.

Le Service national de météorologie a dit qu’il s’agissait d’une tornade de catégorie EF-2, ce qui implique des vents de 180 à 215 kilomètres/heure.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a annoncé que des équipes de recherche et sauvetage avaient été déployées, et qu’on rapportait des dégâts et des blessures importants.

Dans le nord-ouest du Missouri, une tornade EF-1 avec des vents d’environ 145 kilomètres/heure a frappé St. Joseph mardi soir, endommageant deux maisons. Une autre tornade EF-1 qui générait des vents de 160 kilomètres/heure a touché terre un peu avant l’aube mercredi dans une banlieue à l’est de Dallas, endommageant deux toitures, selon les météorologues.

Des vents violents ont renversé des camions en Louisiane, arraché le toit d’une maison mobile, projeté un arbre dans une maison et brisé des poteaux électriques.

Les pompiers tentaient par ailleurs de maîtriser un incendie qui brûle près du parc national Great Smoky Mountains, au Tennessee. Des évacuations ont été ordonnées en raison des vents puissants générés par le mauvais temps qui approche.

L’incendie englobait environ 2,5 kilomètres carrés mercredi après-midi. Une personne a été blessée. En 2016, un incendie dans la même région avait dévasté la ville touristique de Gatlinburg, faisant 14 morts et endommageant ou détruisant environ 2500 structures.