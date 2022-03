(Washington) L’administration de Joe Biden va proposer d’imposer davantage les Américains les plus riches dans son projet de budget 2023 qu’elle devrait présenter lundi, affirme le Washington Post samedi.

Agence France-Presse

Cette proposition intitulée « Impôt minimum sur le revenu des milliardaires » viserait les quelque 700 Américains les plus riches en établissant un taux d’imposition minimum de 20 % sur les revenus supérieurs à 100 millions de dollars annuels.

« L’impôt minimum sur le revenu des milliardaires va s’assurer que les Américains les plus riches payent au moins 20 % d’impôts sur la totalité de leurs revenus », dit le texte de la Maison-Blanche obtenu par le journal.

« Avec cet impôt minimum, les Américains les plus riches ne seront plus sujets à un taux d’imposition plus faible que les professeurs ou les pompiers », ajoute la Maison-Blanche.

Cette nouvelle mesure qui doit, pour être appliquée, obtenir l’aval du Congrès, pourrait lever jusqu’à 360 milliards de dollars de nouvelles recettes sur dix ans.

Une étude précédente de l’administration américaine avait affirmé cet automne que 400 foyers de milliardaires n’ont payé en moyenne que 8,2 % d’impôts sur leurs revenus entre 2010 et 2018, un taux souvent bien en dessous de celui de nombreux foyers américains.

Ce projet de la Maison-Blanche, alors que la taxation des plus riches était un des chevaux de bataille des démocrates pendant la campagne présidentielle de 2020, pourrait changer radicalement l’ardoise fiscale des milliardaires américains.

Ainsi, Elon Musk, le dirigeant de Tesla et homme le plus riche du monde, devrait s’acquitter de 50 milliards de dollars de taxes supplémentaires et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos de quelque 35 milliards de plus, selon les calculs d’un économiste de l’Université de Berkeley en Californie, Gabriel Zucman, cité par le journal.