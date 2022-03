(Arabi) Au moins une personne a perdu la vie mardi soir quand une tornade a frappé La Nouvelle-Orléans et ses banlieues, renversant des voitures et arrachant des toitures dans un secteur de la Louisiane qui avait été dévasté par l’ouragan Katrina il y a 17 ans.

Gerald Herbert et Rebecca Santana Associated Press

D’autres tornades générées par le même système météorologique avaient balayé des portions du Texas et de l’Oklahoma lundi, tuant une femme au nord de Dallas en plus de causer de multiples blessures et de lourds dégâts matériels avant de glisser vers l’est.

Des portions de St. Bernard Parish, limitrophe de La Nouvelle-Orléans au sud, semblent avoir été frappées de plein fouet par le mauvais temps, et c’est à cet endroit qu’on déplore une perte de vie. Des dirigeants n’ont pas fourni plus de détails, indiquant seulement que plusieurs autres personnes ont été blessées.

Des secouristes continuent à chercher d’autres victimes ou d’autres sinistrés, a dit le shérif Jimmy Pohlmann. Le président de St. Bernard Parish, Guy McInnis, a confié que la tornade a causé des dommages importants.

La tornade semble avoir touché terre dans une banlieue avant de se déplacer vers l’est, traversant le Mississippi avant de frapper la région du Lower 9th Ward à La Nouvelle-Orléans et des portions de St. Bernard Parish ― tous deux lourdement endommagés par Katrina ― puis de se déplacer vers le nord-est.

D’autres résidents avaient été touchés l’an dernier par Ida, un ouragan de catégorie 1.

Une odeur de gaz naturel flottait dans l’air à Arabi, un quartier de St. Bernard Parish, où résidents et secouristes tentaient de prendre la pleine mesure des dommages. Des maisons ont été anéanties et des débris pendaient aux arbres et aux fils électriques. Une chaloupe en aluminium avait été repliée sur elle-même et son moteur hors-bord projeté de l’autre côté de la rue. Des poteaux électriques avaient été endommagés ou cassés, forçant les secouristes à circuler prudemment dans le noir.

La mairesse de La Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a indiqué tard mardi sur Twitter qu’on ne rapporte pas de victimes ou de dégâts importants dans les limites de la ville, et qu’on s’affaire à rétablir l’alimentation électrique.

Quelque 13 000 maisons et commerces étaient apparemment privés de courant dans les trois paroisses de la ville. Environ 3500 clients étaient toujours dans le noir mercredi matin, d’après la société de services publics Entergy.

Des abris d’urgence avaient ouvert leurs portes en prévision de la tempête, et plusieurs écoles avaient renvoyé les enfants à la maison plus tôt dans certains coins de la Louisiane et du Mississippi.

Les intempéries sont arrivées en Géorgie mercredi matin, après avoir déversé des pluies diluviennes, déraciné des arbres et provoqué de multiples alertes à la tornade dans la région du Deep South. Plusieurs toits ont été endommagés à Toxey, dans l’Alabama, a dit le Service national de météorologie des États-Unis.

Au Texas, le gouverneur Greg Abbott a déclaré un désastre dans 16 comtés touchés durement. Plus d’une vingtaine de personnes ont été blessées à travers l’État ; une femme de 73 a perdu la vie à Sherwood Shores, à environ 95 kilomètres au nord de Dallas.