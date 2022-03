Guerre en Ukraine

Marioupol, cette ville qui n’en est plus une, mais qui refuse de capituler

En fin de journée, dimanche, la Russie a servi un ultimatum aux soldats ukrainiens défendant la ville de Marioupol, ville portuaire de l’est du pays. D’ici 5 h du matin, lundi, ils devaient avoir rendu les armes et levé un drapeau blanc. S’ils y consentent, ils auront la voie libre pour évacuer la ville en toute sécurité. Et si c’est non ? La Russie n’a pas précisé quelles en seraient les conséquences.