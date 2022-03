Plus d’un an après sa défaite à l’élection de 2020, Donald Trump règne toujours en maître sur le parti républicain. Il laisse régulièrement entrevoir sa volonté de briguer un second mandat en 2024.

(Washington) Donald Trump a laissé entendre qu’il ne choisirait pas son ancien vice-président Mike Pence comme colistier s’il venait à se lancer à nouveau dans la course à la Maison-Blanche, lors d’une interview à un média américain diffusée mercredi.

« Je ne pense pas que les gens pourraient accepter ça », a déclaré l’ancien président au Washington Examiner, assurant que les deux hommes ont pris leurs distances depuis que Mike Pence a refusé de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020.

C’est cette séance de certification que des milliers de partisans de Donald Trump, persuadés que l’élection lui avait été volée, avaient tenté d’interrompre en prenant d’assaut le siège du Congrès américain le 6 janvier 2021.

« Mike et moi avions une excellente relation, à l’exception d’un évènement très important qui s’est déroulé à la fin », a indiqué le milliardaire républicain au quotidien américain. « Je ne lui ai pas parlé depuis très longtemps. »

Donald Trump martèle toujours sans preuves que cette élection a été entachée de fraudes, une affirmation à laquelle croient encore des millions de ses partisans, selon les sondages.

Mais son ancien vice-président semble lui aussi de plus en plus candidat. Mike Pence, ancien animateur de radio âgé de 62 ans et réputé pour ses positions très conservatrices, a pris soin ces dernières semaines de dénoncer les positions de l’ancien locataire de la Maison-Blanche sur une myriade de dossiers, à commencer par la guerre en Ukraine.