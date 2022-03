Guerre en Ukraine

L’invasion russe est un désastre militaire selon des experts américains

(Washington) L’invasion initiale de l’Ukraine par l’armée russe s’est révélée une erreur tactique et stratégique surprenante, marquée par des pénuries de nourriture et de carburant, l’abandon de véhicules armés, la perte d’avions et la mort de soldats, estiment des experts américains.