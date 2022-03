(Washington) Les États-Unis ont imposé jeudi de nouvelles sanctions à des responsables et oligarques russes et à leurs familles, dont le milliardaire Alisher Usmanov et le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, « qui continuent de soutenir » le président russe Vladimir Poutine « malgré son invasion brutale de l’Ukraine ».

Agence France-Presse

Huit nouveaux membres de « l’élite russe » sont inscrits sur la liste noire américaine et verront leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés et leur accès au système financier américain bloqué.

Il s’agit notamment de Dmitri Peskov, fidèle porte-parole de Vladimir Poutine, et d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires proche du président russe, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Washington prend soin de préciser que les sanctions concernent aussi « son superyacht, l’un des plus grands du monde, qui vient d’être saisi par nos alliés en Allemagne », et « son jet privé, l’un des avions privés les plus grands de Russie ».

Les autres sont Nikolaï Tokarev, PDG de Transneft, poids lourd du secteur du pétrole et du gaz, Boris et Arkadi Rotenberg, deux frères d’une famille considérée comme très proche du président Poutine, Sergueï Tchemezov, patron du conglomérat de l’industrie de défense Rostec, Igor Shuvalov, dirigeant de VEB, la banque de développement russe, et Evgueni Prigojine, autre proche du Kremlin.

Ils s’ajoutent aux personnalités russes déjà sanctionnées la semaine dernière par les États-Unis, pour aligner la liste américaine sur les sanctions de l’Union européenne, qui incluent depuis lundi plusieurs de ces noms, a dit à l’AFP une source proche du dossier.

Washington avait déjà sanctionné la semaine dernière des hommes d’affaires russes, des proches du Kremlin et jusqu’au président russe Vladimir Poutine lui-même.

Les nouvelles mesures américaines incluent les membres de la famille des personnes visées pour les empêcher de transférer leurs biens à leurs proches.

Parallèlement, 19 oligarques russes et 47 membres de leurs familles sont interdits d’entrée aux États-Unis, précise la Maison-Blanche sans publier leurs noms.

Cette nouvelle vague de mesures punitives américaines intervient alors que plusieurs de ces milliardaires sont sous pression ou commencent à prendre leurs distances avec la guerre engagée par Vladimir Poutine en Ukraine.

Le président américain Joe Biden a promis, mardi soir lors d’un discours au Congrès, de traquer les « biens mal acquis » des oligarques russes et de saisir leurs « yachts, appartements de luxe et jets privés ».

En coordination avec les Européens, Washington a ainsi créé mercredi une cellule d’enquêteurs chargés de les poursuivre et, éventuellement, de saisir ces biens de luxe.

« Ces individus se sont enrichis sur le dos des Russes » « et sont responsables de fournir les ressources nécessaires pour soutenir l’invasion de l’Ukraine par Poutine », estime l’exécutif américain. « Le Trésor partagera ses renseignements financiers et d’autres preuves, lorsque cela s’impose, avec le ministère de la Justice pour alimenter des poursuites pénales et la saisie d’avoirs ».