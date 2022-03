Discours sur l’état de l’Union

« Poutine paiera un prix élevé », dit Biden

(New York) Pendant que la Russie continuait à bombarder les plus grandes villes d’Ukraine, Joe Biden a promis, mardi soir, de faire payer à Vladimir Poutine l’invasion de son voisin, vantant dans la foulée le « courage pur » du président Volodymyr Zelensky et de ses concitoyens.