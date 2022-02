New Jersey

Enquête après une vidéo montrant un ado noir arrêté par la police

(New York) La police et la justice du New Jersey ont lancé une enquête « interne » après la diffusion d’une vidéo, devenue virale, qui montre deux policiers mettre fin à une bagarre entre deux adolescents, un noir et un blanc, mais interpellant violemment et uniquement le jeune noir.