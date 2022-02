(Washington) Une attaque russe contre l’Ukraine reste « tout à fait possible », mais il faut « donner toutes ses chances à la diplomatie », a déclaré mardi le président américain Joe Biden.

Agence France-Presse

Un début de retrait des soldats russes à la frontière ukrainienne évoqué mardi par Moscou « serait positif » mais « nous n’avons pas vérifié à ce stade » sa mise en œuvre, a-t-il ajouté, affirmant au contraire que ces troupes, évaluées désormais à « plus de 150 000 », demeuraient dans « une position menaçante ».

Le président démocrate a alterné, dans une courte intervention, entre signes d’ouverture et messages de fermeté.

« Citoyens de Russie, vous n’êtes pas nos ennemis », a-t-il dit, assurant que ni les États-Unis ni l’OTAN n’étaient une « menace » pour ce pays.

« Il existe de vrais moyens de répondre à nos préoccupations de sécurité respectives », a-t-il dit à l’adresse de la Russie.

Mais Joe Biden a aussi déclaré qu’en cas d’invasion de l’Ukraine, les sanctions étaient « prêtes », et pèseraient lourdement sur la finance et les entreprises russes.

Ces mesures « puissantes » mettront notamment « la pression sur leurs institutions financières les plus grandes et importantes et sur des industries-clés », a ajouté le président des États-Unis, réaffirmant aussi que le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne n’entrerait jamais en activité en cas d’attaque russe.

Les États-Unis sont par ailleurs également « prêts à répondre » à des agressions qui pourraient les viser, ainsi que leurs alliés, par exemple sous forme de cyberattaques.

Il a aussi fait valoir que, si aucun soldat américain n’irait combattre en Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN, les États-Unis étaient prêts à utiliser « toute leur puissance » pour défendre si besoin « le moindre pouce de territoire » d’un État membre de l’alliance militaire.

En envahissant l’Ukraine, la Russie « se porterait préjudice à elle-même », a-t-il affirmé, assurant que les Occidentaux étaient « unis et déterminés comme jamais » à défendre leurs « valeurs » face à la menace que fait peser Moscou.

Un impact aux États-Unis aussi

Joe Biden a aussi prévenu les Américains qu’une invasion russe de l’Ukraine ferait grimper le coût de l’essence aux États-Unis. Il a assuré que son administration s’efforcerait d’adoucir l’impact d’une perturbation du marché international de l’énergie en cas de conflit.

« Pour être clair, si la Russie décide d’envahir l’Ukraine, cela aura aussi des conséquences ici », a déclaré le président américain au cours d’une brève allocution à la Maison-Blanche.

« Je ne prétendrai pas que ce sera indolore. Cela aura un impact sur les prix de l’énergie », a-t-il ajouté, alors que les craintes d’une guerre en Ukraine font déjà flamber les cours du pétrole, qui évoluent à leur plus haut niveau depuis sept ans.

M. Biden a assuré que son administration prenait « des mesures actives pour alléger la pression sur notre propre marché de l’énergie et pour compenser les hausses de prix ».

« Nous nous coordonnons avec les principaux consommateurs et producteurs d’énergie », a-t-il ajouté. « Je coopérerai avec le Congrès pour aider à protéger les consommateurs et répondre à une hausse des prix à la pompe ».