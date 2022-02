Manhattan

Criminalité record contre les personnes d’origine asiatique

(New York) Le procureur de Manhattan a annoncé jeudi que son équipe travaillait sur le plus haut nombre de crimes envers les personnes d’origine asiatique depuis qu’une unité spéciale a été établie il y a plus de dix ans. L’annonce survient lendemain de l’agression d’un diplomate sud-coréen à New York.