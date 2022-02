Les états financiers de Trump ne sont pas fiables, selon ses comptables

(New York) La firme comptable ayant préparé les déclarations fiscales annuelles de Donald Trump affirme que ces documents, utilisés pour obtenir d’importants prêts et renforcer son image de riche homme d’affaires, « ne devraient plus servir de justification » après que la procureure générale de l’État de New York eut déclaré que la valeur des avoirs était régulièrement faussée.