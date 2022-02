La tempête hivernale se poursuit et la glace inquiète

(Chicago) Environ 350 000 foyers et entreprises ont perdu l’électricité aux États-Unis, jeudi, alors que la pluie verglaçante et la neige alourdissaient les branches des arbres et s’accrochaient aux lignes électriques. La tempête hivernale aurait provoqué une tornade en Alabama, déversé plus d’un pied de neige dans certaines parties du Midwest et apporté de rares chutes de neige mesurables dans certaines parties du Texas.