(Chicago) Une puissante tempête hivernale continuait jeudi à déverser de la pluie, de la pluie verglaçante et de la neige sur la tête de millions d’Américains.

Kathleen Foody et Jill Bleed Associated Press

Des routes devenues impraticables et l’annulation de milliers de vols ont perturbé les déplacements.

Des avertissements et des veilles de tempête hivernale demeuraient en vigueur du Nouveau-Mexique jusqu’au Maine, en passant par le Colorado. L’impact de la tempête était ressenti dans le sud, dans le centre et dans le nord-est du pays. Des chutes de neige abondantes étaient attendues du sud des Rocheuses jusqu’au nord de la Nouvelle-Angleterre, et les météorologues mettent en garde contre des accumulations de glace du Texas jusqu’en Pennsylvanie.

Un mélange de pluie verglaçante, de giboulée et de neige tombait tôt jeudi sur plusieurs États, dont le Texas, l’Oklahoma, l’Arkansas, le Missouri, l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio et la Pennsylvanie. De la neige est aussi tombée sur le Michigan et le Kansas.

Du côté plus chaud de la tempête, on mettait en garde jeudi contre de puissants orages capables de générer des vents violents et des tornades dans certains coins du Mississippi et de l’Alabama.

Quelque 30 centimètres de neige étaient déjà tombés mercredi midi en plusieurs endroits, dont le centre de l’Illinois et le nord-est du Missouri.

Le centre de l’Illinois et le nord de l’Indiana pourraient recevoir jusqu’à 45 centimètres d’ici à la fin de la journée de jeudi. Une trentaine de centimètres de flocons étaient attendus au Michigan.

Dans le centre du Missouri, les responsables ont fermé une portion de l’autoroute 70 en milieu de journée mercredi, après un accident. De la pluie verglaçante et de la glace étaient anticipées dans les régions au sud des chutes de neige abondantes.

L’impact de la tempête est ressenti aussi loin vers le sud que le Texas, un an après qu’une tempête de glace ait décimé le réseau électrique de l’État et provoqué une des pires pannes de l’histoire des États-Unis. Les prévisions de cette année sont toutefois moins catastrophiques que celles de février 2021.

On rapportait jeudi matin environ 46 000 pannes au Texas et 17 000 dans l’Oklahoma.

Au Colorado, la ville de Colorado Springs a été ensevelie sous 56 centimètres de neige et celle de Denver sous 25 centimètres. Les flocons continuaient à tomber, incitant les universités et les bureaux gouvernementaux à fermer leurs portes.

Quelque 8000 vols ont été annulés à travers le pays mercredi et jeudi. Les aéroports de Saint Louis, Chicago et Kansas City ont retiré de l’horaire plus de vols que d’habitude. Près de 700 vols ont été annulés pour la seule journée de jeudi à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth, et plus de 300 à l’aéroport Dallas Love Field.