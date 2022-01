Le père d’Ahmaud Arbery, Marcus Arbery, au moment du prononcé de la sentence infligée par le juge à Greg McMichael, son fils, Travis McMichael, et un voisin, William Bryan au palais de justice du comté de Glynn, à Brunswick, en Géorgie, le vendredi 7 janvier 2022.

(Washington) La famille du joggeur noir Ahmaud Arbery, abattu par des hommes blancs en février 2020 dans le Sud des États-Unis, a dit lundi se sentir « trahie » par le ministère de la Justice, qui a négocié un accord avec deux de ses meurtriers.

Agence France-Presse

Travis McMichael, 36 ans, son père Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, ont été condamnés à la prison à vie par la justice de l’État de Géorgie, à l’issue d’un procès qui a seulement effleuré la dimension raciste de leur crime.

Celle-ci devait en revanche être au cœur d’un second procès, en février, organisé cette fois par la justice fédérale qui a inculpé les trois hommes pour « crime raciste ».

PHOTO STEPHEN B. MORTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Travis McMichael.

Mais les McMichael ont conclu un accord de plaider-coupable avec les procureurs fédéraux, selon des documents judiciaires publiés tard dimanche soir.

Cet accord, s’il est validé par un juge, leur évitera un nouveau procès et leur permettra de purger une partie de leur peine dans une prison fédérale, en échange d’une reconnaissance de culpabilité.

Il « représente une trahison pour la famille Arbery » qui s’y « oppose avec force », a fait savoir leur avocat Lee Merritt. « Le ministère de la Justice est en train de transformer une victoire acquise en défaite. »

Selon lui, la famille Arbery « s’est battue durement pour assurer que ces hommes passent le reste de leur vie dans des prisons d’État » et les envoyer dans « centres de détention fédéraux mieux sécurisés, moins peuplés et mieux gérés » reviendrait à leur offrir « une récompense ».

La mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper Jones, compte plaider sa cause lundi devant le juge responsable du dossier. « J’ai clairement dit à toutes les étapes que je n’étais pas d’accord pour qu’on leur propose un quelconque accord », a-t-elle dit dans un communiqué.

Son fils, 25 ans, faisait un jogging à Brunswick, le 23 février 2020, quand il avait été pris en chasse par les trois hommes, armés et à bord de deux camionnettes. Après quelques minutes de course-poursuite, Travis McMichael avait fini par l’abattre.

Les trois hommes avaient ensuite assuré l’avoir pris pour un cambrioleur actif dans le quartier et avoir voulu l’arrêter.

Pendant plus de deux mois, la police n’a procédé à aucune interpellation et il a fallu la diffusion d’une vidéo du drame, relayée massivement sur les réseaux sociaux début mai, pour que l’enquête lui soit retirée et démarre véritablement.

Ahmaud Arbery était ensuite devenu un emblème du mouvement Black Lives Matter (les vies noires comptent) lors des grandes manifestations antiracistes de l’été 2020.