Nord-est des États-Unis

Une tempête de neige « historique » paralyse de nombreuses villes

(New York) Quelque 70 millions d’Américains sont la proie samedi d’une tempête de neige « historique » dans le nord-est des États-Unis où un vent puissant et glacial paralyse les transports et a pu provoquer la mort d’une automobiliste au nord de New York.