Trump Organization

L'entreprise de Trump accusée de pratiques fiscales « frauduleuses »

(New York) L’étau judiciaire se resserre sur Donald Trump : lancée en 2019, une vaste enquête au civil de la procureure de New York contre le groupe familial Trump Organization accuse l’ancien président américain et deux de ses enfants de pratiques « frauduleuses » en matière fiscale pour lesquelles la justice veut les entendre.