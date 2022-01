Joe Biden a besoin de trouver un nouveau souffle. Il a dû en l’espace de deux mois enterrer deux promesses emblématiques, à savoir rénover l’État-providence et protéger par une grande loi l’accès au vote des minorités, pour cause de majorité parlementaire trop courte.

(Washington) Il goûte peu l’exercice, et c’est pourtant par une conférence de presse que Joe Biden va tenter mercredi de redonner du souffle à sa présidence, à la veille de son premier anniversaire à la Maison-Blanche.

Aurélia END Agence France-Presse

Donnant un avant-goût de ce rendez-vous prévu à 16 h, sa porte-parole Jen Psaki a promis mardi que désormais le président américain allait « parler davantage » des succès engrangés depuis son investiture le 20 janvier 2021.

Le démocrate de 79 ans a besoin de trouver un nouveau souffle. Il a dû en l’espace de deux mois enterrer deux promesses emblématiques, à savoir rénover l’État-providence et protéger par une grande loi l’accès au vote des minorités, pour cause de majorité parlementaire trop courte.

Joe Biden a un peu plus d’un mois pour corriger son image de président englué dans les déconvenues : entre la conférence de presse de mercredi et son discours sur l’état de l’Union, traditionnelle allocution de politique générale des présidents, prévu le 1er mars devant le Congrès.

Après, il sera selon les commentateurs politiques trop tard pour espérer peser sur les élections législatives de mi-mandat, prévues à l’automne, et qui s’annoncent mal pour le parti démocrate.

Sur le plan strictement politique, Joe Biden a déjà nettement durci le ton contre l’opposition républicaine et contre son prédécesseur Donald Trump dans deux récents discours.

Et pour ce qui concerne son bilan, la Maison-Blanche a vanté mardi sur Twitter, tableaux de chiffres « avant/après » à l’appui, ce que Joe Biden a accompli en matière de rebond économique et de lutte contre la pandémie de COVID-19.

« Historiques »

Elle a mis en avant les progrès « historiques » de l’emploi, avec un taux de chômage désormais de 3,9 %, contre 6,4 % il y a un an.

Sur le plan sanitaire, l’administration Biden a rappelé que 74 % des Américains étaient désormais entièrement vaccinés, contre 1 % quand elle a pris les rênes.

Le président démocrate veut aussi faire le service après-vente de deux législations d’envergure : un plan de relance d’urgence de 1900 milliards de dollars peu après son arrivée au pouvoir, et plus récemment un investissement historique de 1200 milliards de dollars dans les infrastructures décaties des États-Unis.

Et si Joe Biden a dû enterrer son ambition de vaste réforme sociale, il peut tenter avant l’été d’en sauver des bribes : sa porte-parole a fait état de discussions avec les parlementaires pour « baisser les coûts de la santé, et de la prise en charge des plus âgés comme des plus jeunes. »

« L’Amérique est à nouveau en mouvement », s’est félicité Joe Biden sur Twitter mardi. Mais lui reste politiquement envasé, avec une cote de confiance tournant autour de 42 %.

Inflation et Omicron

Si les statistiques économiques sont impressionnantes, l’inflation est également spectaculaire, or c’est bien ce qui préoccupe les Américains aujourd’hui.

Et les progrès de la vaccination ou les efforts du gouvernement pour remédier à la pénurie de tests ne peuvent pas grand-chose concernant l’immense lassitude du pays face à la pandémie, encore aggravée par l’arrivée du variant Omicron.

Sur le plan extérieur, là où Joe Biden a promis que l’Amérique était « de retour », ses concitoyens tiennent le président responsable d’un départ chaotique d’Afghanistan et s’interrogent sur sa stratégie face aux régimes autoritaires qu’il a promis de défier.

À commencer par la Russie, dont la rhétorique et les manœuvres concernant l’Ukraine ont déclenché une crise inédite depuis la Guerre froide.

Pour tenter de reprendre la main, Joe Biden se fait donc en quelque sorte violence, en donnant une conférence de presse en bonne et due forme.

Contrairement à son prédécesseur Donald Trump, qui s’épanchait et vitupérait abondamment en présence des journalistes, le président démocrate évite les interactions prolongées avec la presse depuis sa prise de fonction.

Il se contente le plus souvent de répondre, de façon plus ou moins lapidaire, à deux ou trois questions que lui crient les journalistes à sa descente d’avion, ou à la fin d’un discours.

Selon l’université de Californie-Santa Barbara, Joe Biden aura tenu neuf conférences de presse, contre 22 pour son prédécesseur pendant la première année de son mandat.