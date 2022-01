PHOTO PATRICK SEMANSKY, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Joe Biden devrait participer jeudi à une réunion des démocrates au Sénat pour tenter de faire passer en force sa grande réforme électorale, censée protéger l’accès au vote des Afro-Américains, a-t-on appris mercredi.

Agence France-Presse

Après un plaidoyer sur les terres de Martin Luther King en début de semaine, « le président devrait participer au déjeuner des démocrates au Sénat jeudi pour discuter de la stratégie pour faire passer ses lois sur le vote et d’un potentiel changement des règles du Sénat », a confirmé à l’AFP mercredi une source dans l’entourage de l’état-major démocrate.

Ce déjeuner aura lieu en personne.

Déjà adoptées à la Chambre des représentants, deux lois censées protéger l’accès au vote des minorités sont pour l’instant « mort-nées » au Sénat, où la majorité démocrate est bien trop étroite pour qu’elles y soient adoptées en l’état. À moins d’une réforme explosive des règles de la chambre haute, ce que Joe Biden brandit comme menace.

Baptisée « Freedom to Vote Act », la première loi cherche à faciliter la façon dont on vote aux États-Unis en rendant le jour de l’élection férié et en élargissant le vote par correspondance.

En parallèle, la loi détricote des restrictions adoptées dans plusieurs États conservateurs depuis la défaite de Donald Trump à la présidentielle de 2020.

Elle s’attaque notamment à une mesure adoptée en Géorgie qui empêche la distribution de boissons ou d’encas dans la file d’attente pour voter. Les ONG assurent que ces mesures républicaines discriminent particulièrement les Afro-Américains, qui ont très largement voté pour Joe Biden à la dernière élection.

Les démocrates souhaitent coupler leur première loi à une autre, nommée en hommage à John Lewis, icône des droits civiques.

Celle-ci interdit l’adoption de toute règle ayant pour conséquence de limiter l’accès au vote d’un groupe minoritaire, même si la discrimination n’est pas écrite noir sur blanc ou intentionnelle.

Les républicains s’opposent farouchement à ces deux lois qui ne sont qu’une tentative pour les démocrates de « prendre le contrôle des élections », selon les mots du leader des conservateurs au Sénat, Mitch McConnell.

Pour adopter ces lois sans les voix républicaines, les démocrates optent pour un passage en force, quitte à dynamiter s’il le faut une règle parlementaire. Cela implique qu’ils votent en bloc. Mais deux démocrates modérés, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, sont pour l’instant opposés à cette idée.

Ce sont ces sénateurs que Biden tentera de convaincre lors du déjeuner de jeudi.