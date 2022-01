Vaincu par un pro-Trump

Fin de l’ère Sweeney au Sénat du New Jersey

(Trenton) Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le Sénat de l’État du New Jersey entame une nouvelle session cette semaine sans son président Steve Sweeney, celui qui a fait adopter les principales lois de la législature, comme la mise en place progressive du salaire minimum à 15 $/h et la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.