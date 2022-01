Un républicain peu connu et partisan de Donald Trump, Ed Durr, a délogé le président du sénat du New Jersey Steve Sweeney, un démocrate qui a marqué la vie politique de cet État voisin de la ville de New York.

PHOTO ELLIE RUSHING, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Fin de l’ère Sweeney au Sénat du New Jersey

(Trenton) Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le Sénat de l’État du New Jersey entame une nouvelle session cette semaine sans son président Steve Sweeney, celui qui a fait adopter les principales lois de la législature, comme la mise en place progressive du salaire minimum à 15 $/h et la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.

Mike Catalini Associated Press

M. Sweeney, un démocrate, a perdu les dernières élections en novembre, face au républicain peu connu et partisan de Donald Trump, Ed Durr, bouleversant le gouvernement et mettant fin au plus long mandat d’un président du Sénat dans cet État du nord-est des États-Unis.

Mercredi, le sénateur démocrate Nicholas Scutari devrait prendre la relève en tant que nouveau président du Sénat, un changement qui entraîne la législature en territoire incertain au moment où l’administration du gouverneur démocrate Phil Murphy amorce un deuxième mandat.

Le départ de M. Sweeney conclut une décennie d’initiatives législatives majeures couvrant les deux mandats du gouverneur républicain Chris Christie et le premier mandat de M. Murphy. La suite de la carrière de M. Sweeney, notamment vers des fonctions plus élevées, est indécise, puisqu’il dit qu’il « ne va nulle part ».

Réflexion sur l’abordabilité

En novembre, M. Sweeney a présenté la victoire de M. Durr comme le résultat d’une « vague rouge ». Désormais, il estime que sa défaite est également en partie due à sa difficulté à se concentrer sur l’abordabilité. Le New Jersey a parmi les impôts fonciers et commerciaux les plus élevés du pays. Les citoyens veulent que les politiciens adoptent une approche pragmatique pour améliorer leur vie, a-t-il déclaré.

« Mon élection est une preuve de la colère des gens, a-t-il indiqué. Ils sont juste frustrés et en colère. »

Cela l’amène à envisager une candidature potentielle au poste de gouverneur en 2025. « Il y a un intérêt là-bas », a-t-il ajouté.

D’ici là, et en plus de la campagne, il souhaite également créer un groupe de réflexion bipartite et universitaire qui se concentrera sur comment rendre l’État plus abordable, bien que les détails soient toujours en cours d’élaboration.

Les mandats de M. Sweeney ont transformé le New Jersey : un salaire minimum de 15 $/h indexé sur l’inflation, des congés de maladie payés, un fonds fiduciaire en transport de 2 milliards, des impôts plus élevés pour les riches, des centaines de millions de dollars supplémentaires en aide scolaire, une refonte du système de retraite et d’innombrables autres mesures.

Sa loyauté soulignée

Les alliés et amis de Sweeney, y compris certains républicains, ont souligné qu’il se distinguait en politique parce qu’il ne revenait pas sur ses promesses. « S’il vous a dit qu’il allait être avec vous, alors c’était quelque chose que vous n’aurez jamais à reconsidérer, a précisé la sénatrice démocrate et nouvelle cheffe de la majorité Teresa Ruiz. C’est extrêmement important dans cet espace de s’en tenir à sa parole. »

Il avait aussi ses détracteurs, en particulier des groupes de gauche qui disent qu’il maintenait un système de partis injuste qui profitait aux initiés et aux personnes bien connectées. Sue Altman, la responsable de New Jersey Working Families, a célébré l’éviction de M. Sweeney, la qualifiant de « jour glorieux ».

La relation étroite de M. Sweeney avec George Norcross, le courtier en assurance et lobbyiste démocrate du sud du New Jersey qui est aussi un ami d’enfance, est au centre de cette frustration de longue date.

M. Sweeney écarte les critiques. « Mon père m’a appris que la qualité la plus importante est la loyauté. Je ne renierai jamais mes amis », a-t-il appuyé.

M. Norcross a déclaré dans un courriel que M. Sweeney méritait de figurer dans un « panthéon vivant ». « Aucun élu dans l’histoire du sud du New Jersey n’a fait plus pour le bien de sa communauté et de toute la région que Steve Sweeney », a souligné l’homme d’affaires.

Loretta Weinberg, qui a servi aux côtés de M. Sweeney en tant que chef de la majorité, a également contré les critiques progressistes, affirmant que les politiques libérales sur lesquelles M. Murphy a fait campagne l’année dernière ne seraient jamais allées jusqu’au bureau du gouverneur sans la participation de M. Sweeney.

M. Sweeney a été élu en 2002 dans le 3e district, qui comprend les comtés de Cumberland, Gloucester et Salem, et est devenu président du Sénat en 2010. Même s’il ne sera pas de retour lorsque la nouvelle session débutera mercredi, il reste commissaire du groupe chargé de dessiner de nouveaux districts législatifs.