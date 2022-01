Connue pour ses mémoires et sa poésie, Maya Angelou est considérée comme l’un des auteurs les plus emblématiques de la condition des Afro-Américains aux États-Unis. On la voit ci-haut posant dans sa maison de Harlem, le 14 décembre 2006.

(New York) L’effigie de la poétesse et activiste noire Maya Angelou figure sur une nouvelle frappe de pièces de 25 cents américaines, dont les premiers exemplaires vont prochainement être mis en circulation.

Il ne s’agit pas d’objets de collection mais de pièces qui seront produites en grand volume, destinées à être utilisées au quotidien. Elles sont frappées à Philadelphie et Denver, selon un communiqué publié lundi.

Elles sont le résultat du vote au Congrès, fin 2020, d’une proposition de loi de l’élue démocrate de Californie Barbara Lee.

PHOTO MONNAIE AMÉRICAINE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Traditionnellement, depuis 90 ans, la pièce présente, d’un côté, un portrait du premier président des États-Unis George Washington, et, de l’autre, un aigle. La nouvelle pièce conservera le portrait de George Washington d’un côté et accueillera celui de Maya Angelou, de l’autre.

Jusqu’ici, la pièce de 25 cents, la plus utilisée aux États-Unis, n’avait eu droit qu’à quelques rares versions alternatives depuis 1932, le temps de frapper une série de 50 pièces représentant chacun des États américains, au début des années 2000, et une autre les parcs et sites nationaux, de 2010 à 2021.

Il s’agit du premier exemplaire d’une série baptisée « Femmes américaines en vue », qui va mettre à l’honneur plusieurs femmes illustres, d’origines diverses.

Suivront l’astronaute et physicienne Sally Ride, Wilma Mankiller, première femme amérindienne à avoir occupé la tête de la nation cherokee, la politicienne et militante d’origine hispanique Nina Otero-Warren, et la comédienne Anna May Wong, saluée comme la première vedette hollywoodienne d’origine asiatique.

Connue pour ses mémoires et sa poésie, Maya Angelou est considérée comme l’un des auteurs les plus emblématiques de la condition des Afro-Américains aux États-Unis.

Elle a écrit « Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage », roman autobiographique vu comme un classique de la littérature américaine.

Projet abandonné par Donald Trump

Amie de Malcolm X, active dans le mouvement de Martin Luther King, Marguerite Johnson, de son nom de naissance, a beaucoup écrit sur le Sud américain, dont elle était originaire.

En 2017, le gouvernement Obama avait annoncé que le président populiste Andrew Jackson serait remplacé, sur les billets de 20 dollars, par la figure abolitionniste noire Harriet Tubman.

Le projet avait été abandonné par Donald Trump durant son mandat, mais a été relancé après l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a confirmé, en septembre, que le changement était bien programmé, sans pour autant donner de calendrier.