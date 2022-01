États-Unis

Incendie à New York

Au moins 19 morts, dont neuf enfants, et des dizaines de blessés

(New York) Des « enfants criaient au secours ! » : au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un terrible incendie accidentel d’un immeuble du Bronx à New York, « l’un des pires » de l’histoire récente de la mégapole.