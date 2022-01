États-Unis

Une tempête de neige s’abat sur le nord-est des États-Unis

(New York) Une tempête de neige s’est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur une bonne partie du nord-est des États-Unis, paralysant dans la matinée les transports aérien et routier et les écoles déjà perturbés par l’épidémie de COVID-19.