(Washington) Le président américain Joe Biden a promis jeudi de ne « laisser personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie » américaine, après avoir accusé son prédécesseur Donald Trump d’avoir « tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir » le 6 janvier dernier lors de l’assaut du Capitole.

Agence France-Presse

« Pour la première fois dans l’histoire, un président n’a pas seulement perdu une élection, il a tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir », et ses partisans qui menaient l’attaque sur Capitole, où siège le Congrès américain, « n’étaient pas un groupe de touristes, c’était une insurrection armée », a assuré le président démocrate lors d’un discours depuis le Congrès.

Il s’exprimait à l’occasion d’un discours solennel au Congrès, attaqué il y a exactement un an par des partisans de Donald Trump qui tentaient d’empêcher la certification de sa victoire à l’élection présidentielle.

Trump et ses mensonges

En dénonçant de prétendues fraudes, « l’ancien président des États-Unis a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l’élection de 2020, il l’a fait car il préfère le pouvoir aux principes », a dit Joe Biden, soulignant que l’ex-président républicain avait « bâti son mensonge pendant des mois » avant le scrutin.

Tant aux États-Unis qu’à l’étranger, « nous sommes engagés dans une lutte entre démocratie et autocratie », a-t-il lancé dans un discours au ton offensif.

« Je n’ai pas cherché ce combat », mais « je ne me défilerai pas », a-t-il poursuivi, avant de conclure sur une promesse :

Je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie. Le président Joe Biden

Avant même que le 46e président des États-Unis ne prenne la parole, ses adversaires républicains ont fait voler en éclats toute tentative de faire de cette journée de jeudi un moment d’unité nationale.

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui ne sera pas présent aux cérémonies à Washington, a publié un communiqué accusant les démocrates d’« exploiter » cet anniversaire « pour promouvoir des objectifs politiques partisans qui existaient bien avant ».

Réaction de Trump

Donald Trump a qualifié jeudi le discours de Joe Biden, qui le tient responsable de l’assaut contre le Congrès, de « théâtre politique » destiné à faire oublier les « échecs » du président démocrate.

Joe Biden « a utilisé mon nom pour tenter de diviser encore plus l’Amérique », a affirmé Donald Trump dans un communiqué. « Ce théâtre politique ne fait que détourner l’attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué »./

Il avait renoncé à prononcer son propre discours aujourd’hui, sans doute conscient que la conférence de presse qu’il voulait donner depuis sa luxueuse résidence de Floride serait une provocation de trop.

Mais l’ancien président républicain n’a en rien modéré son verbe. Il a encore qualifié mardi de « crime du siècle » la fraude qui a, selon lui et sans qu’il en apporte la moindre preuve, entaché l’élection de Joe Biden.

La vice-présidente Kamala Harris a quant à elle demandé jeudi aux Américains de s’« unir » pour « défendre » la démocratie. « L’esprit américain est mis à l’épreuve », a-t-elle affirmé lors d’une cérémonie au Congrès. « Nous devons nous unir pour défendre notre démocratie ».

Cinq personnes sont mortes dans la mêlée de l’année dernière au Capitole ou en conséquence directe de celle-ci, dont le policier Brian Sicknick, qui a succombé à ses blessures le lendemain après avoir été frappé à la tête avec un extincteur et aspergé dans le visage avec du gaz poivré.

La manifestante et vétéran des forces aériennes Ashli Babbitt a été abattue par la police alors qu’elle et plusieurs autres tentaient de se frayer un chemin dans le bâtiment. Trois autres partisans de M. Trump — Kevin Gleeson, Rosanne Boyland et Benjamin Philips — ont également perdu la vie.

Traumatisme

Mais d’innombrables autres policiers du Capitole restent marqués, physiquement et émotionnellement, non seulement par les évènements de cette journée, mais aussi par ce qu’ils décrivent comme des efforts politiques pour présenter le 6 janvier comme une manifestation publique légitime et non violente.

Le sergent Aquilino Gonell, un vétéran décoré de l’armée américaine et policier du Capitole, faisait partie de ceux qui ont témoigné devant le Congrès l’année dernière au sujet de l’expérience. Un article d’opinion publié mercredi dans le « Washington Post » fait comprendre son sentiment persistant de trahison.

« Nous pleurons une Amérique divisée en quelque sorte sur ce qui s’est réellement passé le 6 janvier, et nous sommes profondément préoccupés par la menace d’une future violence politique qui continue de planer sur notre démocratie », ont écrit le sergent Gonell et son collègue Harry Dunn.

Contrairement à la démonstration d’unité nationale qui a suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le corps politique américain reste plus fracturé que jamais, notamment sur la question des évènements de janvier dernier, suggère un nouveau sondage de « USA Today » et de l’Université de Suffolk.

Alors que 83 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient préoccupées par l’avenir de la démocratie aux États-Unis, les opinions divergent sur les raisons politiques : 58 % des républicains qui ont participé à l’enquête affirment toujours que M. Biden n’est pas le président légitime, malgré des preuves incontestables du contraire.

Seule une faible majorité des répondants, 53 %, a déclaré que le comité restreint fait un travail important, dont 88 % de démocrates, tandis que 42 % des 1000 personnes interrogées ont qualifié le comité de perte de temps, dont 78 % de républicains.

M. Trump ayant annulé ses plans, deux des plus ardents défenseurs de l’ancien président au Congrès — la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene et le représentant de Floride Matt Gaetz — ont prévu une conférence de presse jeudi à Washington.

Avec La Presse Canadienne