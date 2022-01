Dans sa plainte civile déposée en août à New York, Virginia Giuffre affirme que le prince Andrew (notre photo) l’a « agressée sexuellement » à trois reprises en 2001 – lorsqu’elle avait 17 ans et s’appelait Virginia Roberts.

(New York) Les avocats du prince britannique Andrew ont réclamé mardi à la justice américaine de classer sans suite une plainte au civil pour « agressions sexuelles » qu’une Américaine a déposée à New York pour des faits remontant à 2001, lorsqu’elle était mineure.

Nicolas REVISE Agence France-Presse

Les défenseurs du second fils de la reine Elizabeth s’appuient sur un accord de dédommagement et d’exonération passé en 2009 entre cette femme, Virginia Giuffre, et Jeffrey Epstein, le multimillionnaire américain mort en prison en 2019 et accusé de crimes sexuels.

Les avocats arguent que ce règlement vieux de 12 ans et rendu public lundi par le tribunal fédéral de Manhattan « protège » aussi d’autres « accusés potentiels » dans l’entourage d’Epstein, dont son ami le prince Andrew.

C’est justement parce que Virginia Giuffre a « abandonné ses droits à porter plainte contre eux en signant l’accord de 2009 et qu’elle a touché de l’argent de M. Epstein » que le prince est protégé contre une action en justice, a estimé l’avocat du duc d’York, Andrew Brettler, lors d’une audience en téléconférence devant un juge fédéral de Manhattan, Lewis Kaplan.

L’accusatrice et victime présumée d’Andrew et d’Epstein « avait l’intention (d’exonérer) une large catégorie d’individus, y compris des personnalités de la royauté et des hommes d’affaires », a insisté Me Brettler.

« Sans ambiguïté »

Aux termes de cet accord de 2009, Mme Giuffre avait touché 500 000 dollars d’Epstein et elle s’engageait à ne poursuivre ni Epstein, ni d’« autres accusés potentiels » dans son entourage.

Le nom d’Andrew n’y est pas mentionné, mais pour son avocat Me Brettler, « c’est sans ambiguïté ».

Au contraire pour la défense de Mme Giuffre, le prince n’est pas « couvert » par la transaction de 2009 et l’avocat David Boies l’a répété devant le juge Kaplan. Ce dernier a promis une décision « très bientôt » sur le sort de cette plainte civile déposée en août à New York.

Virginia Giuffre, 38 ans aujourd’hui, y affirme qu’Andrew l’a « agressée sexuellement » à trois reprises en 2001 – lorsqu’elle avait 17 ans et s’appelait Virginia Roberts – à Londres, New York et aux îles Vierges américaines. C’est là que résidaient les amis du prince, le couple formé à l’époque par Jeffrey Epstein et la mondaine britannique Ghislaine Maxwell.

Epstein, figure de la jet-set internationale, s’est suicidé en prison à Manhattan en août 2019, à 66 ans, avant son procès pour crimes sexuels sur des jeunes filles mineures.

Sa compagne et complice pendant trois décennies, Ghislaine Maxwell, 60 ans, est en prison depuis l’été 2020. Elle a été jugée coupable la semaine dernière à New York de trafic sexuel d’adolescentes au profit d’Epstein et encourt des dizaines d’années de réclusion.

« Rendre des comptes »

Virginia Giuffre, qui n’était pas plaignante au procès Maxwell, s’est félicitée de ce jugement et a dit espérer que d’autres « rendent des comptes », en allusion à Andrew.

Le prince, 61 ans, n’est pas poursuivi au pénal et nie « catégoriquement » avoir agressé Virginia Roberts à l’époque. Il affirme même ne pas se souvenir de cette jeune fille.

Le juge de Manhattan avait déjà rejeté le 31 décembre une demande en nullité formulée par Andrew, au motif que Mme Giuffre ne pourrait pas porter plainte aux États-Unis, car elle « réside » en Australie.

Si tous les recours princiers échouent, un procès civil pourrait se tenir « entre septembre et décembre » 2022, avait dit cet automne le juge Kaplan.

Enfin, les avocats de Mme Giuffre demandent depuis des semaines qu’Andrew fournisse un certificat médical attestant que son corps ne transpire pas, qu’il n’est jamais « en sueur ».

Absence de « sudation »

Dans une interview à la BBC en novembre 2019, jugée calamiteuse, il avait en effet nié avoir dansé « en sueur » avec Virginia Giuffre dans une boîte de nuit de Londres il y a plus de 20 ans, comme elle l’avait raconté. Le prince souffrirait d’une impossibilité de « sudation » depuis la guerre des Malouines en 1982, où son organisme aurait secrété trop d’adrénaline.

Largement diffusées, nombre de photos attestent de la proximité entre Andrew, Epstein, Maxwell et Giuffre. Un cliché de 2000 montre le financier américain, la mondaine britannique et le prince à une partie de chasse dans l’est de l’Angleterre. Une autre photo expose Andrew et Giuffre se tenant par la taille, tout sourire, avec Maxwell en arrière-plan.

Depuis plus de deux ans, le scandale sexuel Maxwell-Epstein a plongé le prince dans la tourmente et l’a contraint à se retirer de la vie publique.